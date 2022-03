DFB-Pokal 2021/22 geht so langsam in die heiße Phase: Nach den Dergeht so langsam in die heiße Phase: Nach den Viertelfinal-Spielen am Mittwochabend steht fest, welche Teams im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel kämpfen werden.

Wer gegen wen antritt, steht allerdings erst fest, wenn die Auslosung der Halbfinal-Begegnungen stattgefunden hat.

Wann wird die nächste Pokalrunde ausgelost?

Wo wird die Auslosung für das Halbfinale im DFB-Pokal live im TV übertragen?

Gibt es eine Übertragung im Livestream?

Alle Infos zur Pokal-Auslosung 2022 bekommt ihr hier.

DFB-Pokal Auslosung 2022 – Termine und Uhrzeit: Wann wird das Halbfinale ausgelost?

Die Auslosung für das DFB-Pokal Halbfinale findet am Sonntag, den 7. März 2022, statt. Um 19:15 Uhr findet die Ziehung im Dortmunder Fußball-Museum statt. Die Halbfinal-Spiele werden dann am 18. und 19. April ausgetragen. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt dann am 21. Mai.

DFB-Pokal Halbfinal-Auslosung live: Übertragung im Free-TV und kostenlosen Stream

ARD zeigt die Ziehung im Rahmen der Sportschau ab 19:15 Uhr. Auch im Internet überträgt die ARD die Auslosung live im Stream sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf der Webseite der Sportschau

DFB-Pokal Auslosung: Wer ist am Sonntag die Losfee?

Die Lose am Sonntag wird Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweierbob, ziehen. Ziehungsleiter ist Nationaltrainer Hansi Flick, Esther Sedlaczek wird die Auslosung als Moderatorin begleiten.