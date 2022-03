Am Mittwoch fanden die letzten drei Spiele des Viertelfinales im DFB-Pokal 2022 statt. Am Dienstag hatte sich Bundesligist Union Berlin bereits für das Halbfinale qualifiziert.

Welche Teams konnten Union ins Halbfinale des DFB-Pokals folgen?

folgen? Wann finden die Halbfinale-Spiele im Pokal statt?

im Pokal statt? Alle Infos zum Halbfinale im DFB-Pokal 2021/22.



DFB-Pokal Termine 2022: Die Halbfinal-Spiele im Überblick

Nach den Viertelfinal-Spielen am 01. und 12. März geht es im DFB-Pokal am 19. und 20. April mit dem Halbfinale weiter. Vier Mannschaften werden dann um den Einzug ins Finale spielen, das am 21. Mai in Berlin ausgetragen wird.

Alle wichtigen Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick:

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale in Berlin: 21. Mai 2022

DFB-Pokal: Das sind die Teilnehmer im Halbfinale

Vizemeister RB Leipzig ist im DFB-Pokal seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat mühelos das Halbfinale erreicht. Die momentan beste Rückrundenmannschaft des Oberhauses setzte sich beim Zweitligisten Hannover 96 deutlich mit 4:0 durch. Der SC Freiburg setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung beim Aufsteiger VfL Bochum durch und zog erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Runde der letzten Vier ein. Zweitligist Hamburger SV gewann derweil mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent Karlsruher SC und darf vom ersten großen Titel seit 35 Jahren träumen. Am Dienstag hatte Union Berlin bereits das Halbfinale erreicht.

Die Teilnehmer für das Pokal-Halbfinale im Überblick:

1. FC Union Berlin

RB Leipzig

Hamburger SV

SC Freiburg

DFB-Pokal 2022: Wann wird das Halbfinale ausgelost?