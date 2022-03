RB Leipzig zu Gast bei Hannover 96: Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum erst fünften Duell der beiden Vereine, bisher konnte RB alle für sich entscheiden. Am Mittwoch, 02.03.2022 empfängt der Zweitligist den Tabellenvierten der 1. Liga. H96 setzte sich im Achtelfinale gegen die favorisierte Borussia aus Mönchengladbach mit 3:0 durch. RB Leipzig gewann gegen Hansa Rostock mit 2:0. Hannover ist einer von vier Zweitligisten, die die Möglichkeit haben, ins Halbfinale einzuziehen, „Die Vorfreude ist riesig“, sagte Hannovers Trainer Christoph Dabrowski am Montag: „Wir haben überhaupt keinen Druck und freuen uns auf einen Top-Gegner.“

Wo wird die Partie Hannover 96 gegen RB Leipzig heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals bekommt ihr hier.





DFB-Pokal heute – Hannover gegen RB: Uhrzeit, Anstoß und Spielort

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet heute, am Mittwoch, den 02.03.2022 statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der HDI Arena in Hannover.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel Hannover - Leipzig im Überblick:

Teams: Hannover 96, RB Leipzig

Hannover 96, RB Leipzig Spieltag : Viertelfinale DFB-Pokal

: Viertelfinale DFB-Pokal Anpfiff : Mittwoch, 01.03.2022, 18:30 Uhr

: Mittwoch, 01.03.2022, 18:30 Uhr Stadion: HDI Arena, Hannover

H96 gegen RB Leipzig live: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Viertelfinale zwischen Hannover und Leipzig live im TV und im Stream übertragen wird. Hierzu gibt es gute Nachrichten, der Free-TV-Sender Sport1 überträgt die Partie. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Übertragungsrechte gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge.

Hannover vs. RB: Gibt es heute eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Stream wird es geben. Sport1 zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Viertelfinale gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels Hannover gegen Leipzig findet ihr hier:

Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Live-Stream: Sport1 (free), Sky Go, Sky Ticket

Die Partien im DFB Pokal Viertelfinale

Dienstag, 01.03.2022, 20:45 Uhr

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli

Mittwoch, 02.03.2022, 18:30 Uhr

Hamburger SC - Karlsruher SC

Hannover 96 - RB Leipzig

Mittwoch, 02.03.2022, 20:45 Uhr