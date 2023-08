Am heutigen Freitag startet der DFB-Pokal 2023/24 mit der ersten Pokalrunde. RB Leipzig geht als Titelverteidiger in die neue Pokalsaison, nachdem sich die „Roten Bullen in der vergangenen Spielzeit zum zweiten Mal in Folge zum DFB-Pokal-Sieger krönen konnten.

Zum Pokal-Auftakt an diesem Wochenende fehlt RB allerdings im Spielplan, ebenso wie der FC Bayern. Beide Teams bestreiten ihre Erstrundenspiele erst Ende September, da sie sich bereits am 12. August im DFL Supercup gegenüberstehen.

Welche Pokalspiele heute stattfinden und wo der DFB-Pokal 2023/24 live übertragen wird, erfahrt ihr hier.

DFB Pokal 2023/24: Welcher Sender überträgt die Spiele im TV?

Die Rechte liegen derzeit bei ARD, ZDF und Sky. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 63 Spiele bis zum Finale live. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals im Free-TV, darunter beide Halbfinals sowie das Endspiel. Zudem bieten die Sender umfangreiche Highlights an.

Übertragung: Wer zeigt die Pokalspiele live im Stream?

Parallel zur TV-Übertragung bieten diese Sender auch Livestreams für die Spiele an. Sky überträgt die Partien gleichermaßen live bei SkyGo und WOW. Alle Spiele, die ARD und ZDF im Free-TV ausstrahlen, gibt es auch in den Mediatheken der Sender zu sehen. DAZN zeigt zudem ab Mitternacht Highlights zu den Spielen der 1. Runde.

Welche Pokalspiele laufen im Free-TV?

Insgesamt vier Pokalspiele in der ersten Runde werden von ARD und ZDF im Free-TV übertragen. bei den frei empfangbaren Partien handelt es sich um ein Spiel am Auftakt-Freitag zwischen Braunschweig und Schalke . Das Pokalspiel wird live im ZDF übertragen.

Eine weitere kostenfreie Übertragung gibt es dann erst wieder am Montag, den 14. August, wenn der 1. FC Köln in Osnabrück antritt. Diese Partie läuft live in der ARD. Das Auswärtsspiel des FC Bayern bei Preußen Münster wird am 26. September im ZDF zu sehen sein. Die ARD überträgt am 27. September Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig.

DFB-Pokal 2023/24 live: Alle Partien der 1. Runde

In der DFB-Pokalsaison 2023/24 nehmen insgesamt 64 Mannschaften aus fünf verschiedenen Ligen teil. Alle Vereine der 1. und 2. Bundesliga aus der Saison 2022/23 sind dabei fest gesetzt.

Welche Partien finden in der 1. Pokalrunde 2023/24 statt? Eine Übersicht:

Freitag, 13. August 2023

SV Sandhausen - Hannover 96 (18.00): Sky

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC (18.00): Sky

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach (18.00): Sky

Eintracht Braunschweig - Schalke 04 (20.45): Sky und ZDF

Samstag, 12. August 2023:

TSG Balingen - VfB Stuttgart (13.00): Sky

Carl Zeiss Jena - Hertha BSC (13.00): Sky

Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli (15.30): Sky

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg (15.30): Sky

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund (15.30): Sky

Viktoria Köln - Werder Bremen (15.30): Sky

FC Teutonia 05 Ottensen - Bayer Leverkusen (15.30): Sky

FC Gütersloh - Holstein Kiel (15.30): Sky

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth (18.00): Sky

SV Elversberg - FSV Mainz 05 (18.00): Sky

Arminia Bielefeld - VfL Bochum (18.00): Sky

Sonntag, 13. August 2023:

Rostocker FC 1895 - 1. FC Heidenheim (13.00): Sky

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV (13.00): Sky

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf (15.30): Sky

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg (15.30): Sky

FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern (15.30): Sky

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg (15.30): Sky

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt (15.30): Sky

SV Oberachern - SC Freiburg (15.30): Sky

Energie Cottbus - SC Paderborn (18.00): Sky

FC-Astoria Walldorf - Union Berlin (18.00): Sky

FSV Frankfurt - Hansa Rostock (18.00): Sky

Montag, 14. August 2023:

FC Homburg - Darmstadt 98 (18.00): Sky

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg (18.00): Sky

VfB Lübeck - TSG Hoffenheim (18.00): Sky

VfL Osnabrück - 1. FC Köln (20.45): Sky und ARD

Dienstag, 26. September 2023:

Preußen Münster - Bayern München (20.45): Sky und ZDF

Mittwoch, 27. September 2023:

Wehen Wiesbaden - RB Leipzig (20.45): Sky und ARD

DFB-Pokal: Wann findet das Finale statt?

Das Endspiel wird am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Anstoß ist um 20 Uhr.

Alle Termine im DFB-Pokal 2023/24 bis zum Finale im Überblick:

1. Runde : 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023

: 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023 2. Runde : 31. Oktober und 01. November 2023

: 31. Oktober und 01. November 2023 Achtelfinale : 05. und 06. Dezember 2023

: 05. und 06. Dezember 2023 Viertelfinale : 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024

: 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024 Halbfinale : 2. und 3. April 2024

: 2. und 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

