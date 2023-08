Am heutigen Sonntag, den 13. August 2023, spielt Energie Cottbus in der neuen DFB-Pokalsaison 2023/24 gegen den SC Paderborn 07. Der einstige Bundesligist Energie Cottbus ist inzwischen nur noch Regionalligist und geht als klarer Außenseiter in die Partie. Dennoch macht sich das Team gegen den Zweitligisten aus Paderborn Hoffnungen auf eine kleine Überraschung. Der einstige Bundesligist Energie Cottbus ist inzwischen nur noch Regionalligist und geht als klarer Außenseiter in die Partie. Dennoch macht sich das Team gegen den Zweitligisten aus Paderborn Hoffnungen auf eine kleine Überraschung.

Beim SC Paderborn gibt es in dieser Saison mit Max Kruse zwar einen namhaften Zugang zu verzeichnen. Der 35-Jährige zog sich am Freitag im Zweitligaspiel gegen den VfL Osnabrück (1:1) jedoch einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt für das DFB-Pokalspiel aus. Ohne den Top-Stürmer geht Paderborn offensiv stark verletzungsgebeutelt in die Partie.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel zwischen Energie Cottbus und dem SC Paderborn 07 sowie die Übertragung im TV und Livestream.

Energie Cottbus gegen SC Paderborn heute im DFB-Pokal: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und dem SC Paderborn wird am heutigen Sonntag, den 13. August 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 18:00 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Energie Cottbus, SC Paderborn 07

Energie Cottbus, SC Paderborn 07 Wettbewerb: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde Datum und Anpfiff: Sonntag, 13.08.2023, 18:00 Uhr

Sonntag, 13.08.2023, 18:00 Uhr Spielort: Stadion der Freundschaft, Cottbus

Der SC Paderborn startete mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen in die neue Zweitliga-Saison und muss im Pokalspiel auch noch ohne Stürmer Max Kruse auskommen.

© Foto: David Inderlied/dpa

Energie Cottbus gegen SC Paderborn heute: Wer überträgt das Spiel live im Free-TV?

Viele Fans fragen sich, ob das Erstrundenspiel im DFB-Pokal live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten. Im Free-TV ist lediglich eine Zusammenfassung des Spiels ab 19 Uhr in der Sportschau in der ARD zu sehen.

Der Bezahlsender Sky überträgt die Pokalpartie zwischen Cottbus und Paderborn live und exklusiv in der Konferenz auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 1 sowie in voller Länge als Einzelspiel auf Sky Sport 3.

Energie Cottbus vs. SC Paderborn im kostenlosen Stream

Für das Pokalspiel zwischen Energie Cottbus und dem SC Paderborn gibt es keinen kostenlosen Stream. Abonnenten können die Partie aber via SkyGo und WOW live streamen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky Sport 3 (Einzelspiel), Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport 3 (Einzelspiel), Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: SkyGo, WOW, Onefootball

