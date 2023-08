Am Sonntag, den 13. August 2023, empfängt Rot-Weiss Essen in der 1. Runde der DFB-Pokalsaison 2023/24 den Hamburger SV. Der Gast aus Hamburg möchte gegen den Drittligisten in die 2. Runde einziehen. In der vergangenen Saison schied das Team von Tim Walter in der 2. Runde gegen den späteren Sieger RB Leipzig aus. Die Rothosen sind in dieser Partie der Favorit. Das Team aus Essen qualifizierte sich durch den Gewinn des Niederrheinpokals für den DFB-Pokal. Zuletzt spielte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski in der Saison 2020/21 im DFB-Pokal. Für Torwart Jakob Golz ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Der Gast aus Hamburg möchte gegen den Drittligisten in die 2. Runde einziehen. In der vergangenen Saison schied das Team von Tim Walter in der 2. Runde gegen den späteren Sieger RB Leipzig aus. Die Rothosen sind in dieser Partie der Favorit. Das Team aus Essen qualifizierte sich durch den Gewinn des Niederrheinpokals für den DFB-Pokal. Zuletzt spielte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski in der Saison 2020/21 im DFB-Pokal. Für Torwart Jakob Golz ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

RW Essen gegen Hamburger SV heute im DFB-Pokal: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV wird am heutigen Sonntag, den 13. August 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 13:00 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Rot-Weiss Essen, Hamburger SV

Rot-Weiss Essen, Hamburger SV Wettbewerb: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde Datum und Anpfiff: Sonntag, 13.08.2023, 13:00 Uhr

Sonntag, 13.08.2023, 13:00 Uhr Spielort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Essens Torwart Jakob Golz trifft in dieser Partie auf seinen Ex-Klub.

© Foto: Sebastian Kahnert/dpa

RW Essen gegen HSV heute: Wer überträgt das Spiel live im TV?

Viele Fans fragen sich, ob das Erstrundenspiel im DFB-Pokal live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten. Diese Partie wird nicht live im Free-TV übertragen.

Der Bezahlsender Sky überträgt die Pokalpartie live und exklusiv in der Konferenz und in voller Länge als Einzelspiel. Das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den Hamburger SV wird bei Sky auf Sky Sport Top Event, Sky Sport 1 und Sky Sport Mix in der Konferenz und auf Sky Sport 3 als Einzelspiel übertragen.

Essen vs. HSV heute live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für das Pokalspiel Rot-Weiss Essen gegen den Hamburger SV gibt es keinen kostenlosen Stream. Abonnenten können die Partie aber via SkyGo und WOW live streamen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky Sport 3 (Einzelspiel), Sky Sport Top Event, Sky Sport 1, Sky Sport Mix (jeweils Konferenz)

: Sky Sport 3 (Einzelspiel), Sky Sport Top Event, Sky Sport 1, Sky Sport Mix (jeweils Konferenz) Livestream: SkyGo, WOW, Onefootball

