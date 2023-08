Am Freitag, den 11. August 2023, ist der FC Schalke in der ersten Runde der DFB-Pokalsaison 2023/24 zu Gast beim Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig. Diese beiden Mannschaften treffen auch am nächsten Spieltag in der 2. Bundesliga aufeinander. Auch diese Partie findet in Braunschweig statt. Der Gastgeber aus Braunschweig legte mit zwei Niederlagen einen Fehlstart in der Liga hin. Schalke 04 konnte nach der Niederlage im Eröffnungsspiel in Hamburg gegen Kaiserslautern gewinnen. Die Königsblauen mit Trainer Thomas Reis sind auch diesem Spiel der Favorit. Diese beiden Mannschaften treffen auch am nächsten Spieltag in der 2. Bundesliga aufeinander. Auch diese Partie findet in Braunschweig statt. Der Gastgeber aus Braunschweig legte mit zwei Niederlagen einen Fehlstart in der Liga hin. Schalke 04 konnte nach der Niederlage im Eröffnungsspiel in Hamburg gegen Kaiserslautern gewinnen. Die Königsblauen mit Trainer Thomas Reis sind auch diesem Spiel der Favorit.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 heute im DFB-Pokal: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 wird am heutigen Freitag, den 11. August 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04

Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04 Wettbewerb: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde Datum und Anpfiff: Freitag, 11.08.2023, 20:45 Uhr

Freitag, 11.08.2023, 20:45 Uhr Spielort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Schafft Eintracht Braunschweig wie im letzten Jahr den Einzug in die 2. Runde?

© Foto: Michael Matthey/dpa

Braunschweig gegen Schalke heute: Wer überträgt das Spiel live im Free-TV?

Viele Fans fragen sich, ob das Erstrundenspiel im DFB-Pokal live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Der Sender ZDF überträgt die Partie live und in voller im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderiert wird die Übertragung von Jochen Breyer, kommentiert wird das Spiel von Martin Schneider. Als Experte steht ihm René Adler zur Seite.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Pokalpartie live. Das Spiel zwischen Braunschweig und Schalke wird bei Sky auf Sky Sport 2 übertragen.

Eintracht Braunschweig vs. FC Schalke 04 im kostenlosen Stream

Für das Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 gibt es einen kostenlosen Stream. Das ZDF überträgt die Partie parallel zur Übertragung im TV auch im Livestream. Ebenfalls wird das Spiel von Sky auf den Plattformen SkyGo und WOW live gestreamt. Diese Option ist allerdings kostenpflichtig.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : Sky Sport 2

: Sky Sport 2 Livestream: ZDF-Mediathek, SkyGo, WOW, Onefootball

DFB-Pokal live erleben mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die DFB-Pokal-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.