Frauen-Nationalmannschaft trifft am heutigen Samstag, 03.09.2022, in der WM-Qualifikation auf die Türkei. Die DFB-Frauen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg müssen zum Abschluss der Quali zuerst am Samstag in der Türkei und am nächsten Dienstag in Bulgarien antreten. Mit 21 Punkten führt der EM-Zweite die Gruppe H vor Serbien an und benötigt nur noch einen Sieg, um das Ticket aus eigener Kraft zu lösen. Die WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt.

Türkei gegen Deutschland – WM-Quali der Frauen: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Die Türkei empfängt die DFB-Frauen am Samstag, 03.09.2022 in Bursa. Das WM-Qualifikationsspiel findet im Timsah Arena Stadyumu statt. Anpfiff für die Partie ist 14.45 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel Türkei gegen Deutschland in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen:

Datum : Samstag, 03.09.2022

: Samstag, 03.09.2022 Uhrzeit : 14.45 Uhr

: 14.45 Uhr Teams : Türkei, Deutschland

: Türkei, Deutschland Wettbewerb : WM-Qualifikation 2022

: WM-Qualifikation 2022 Spielort: Timsah Arena, Bursa

Haben die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft auch gegen die Türkei Grund zum Jubeln?

Türkei vs. Deutschland heute im TV: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Das ZDF überträgt das Spiel zwischen der Türkei und Deutschland live ab 14.30 Uhr (Anstoß: 14:45 Uhr). Sven Voss moderiert die Übertragung mit Experten Turid Knaak, Reporter der Partie ist Norbert Galeske.

Deutschland-Spiel live im Stream: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Das Spiel Deutschland gegen die Türkei wird auch live im Internet übertragen. Das ZDF überträgt parallel zur Ausstrahlung im Free-TV das Spiel kostenlos in der ZDF-Mediathek und bei sportstudio.de.Alle Übertragungsinfos in der Übersicht:

DFB-Frauen bei öffentlichem Training in Frankfurt gefeiert

Der Boom um Deutschlands Fußball-Frauen hält auch nach der Europameisterschaft an. Rund 2000 Fans begrüßten die DFB-Auswahl am Dienstag beim öffentlichen Training in Frankfurt mit herzlichem Applaus. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Kapitänin Alexandra Popp zu Beginn der Übungseinheit. „Danke, dass ihr alle hier seid.“

Giulia Gwinn, Merle Frohms, Alexandra Popp & Co.

