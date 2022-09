Frauen-Nationalmannschaft trifft am heutigen Dienstag, 06.09.2022, in der WM-Qualifikation auf Bulgarien. Nach dem Sieg in der Türkei ist das Team bereits für Die deutschetrifft am heutigen Dienstag, 06.09.2022, in derauf. Nach dem Sieg in der Türkei ist das Team bereits für WM 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert. Da die deutschen Frauen mit 24 Punkten den ersten Platz in der Gruppe H sicher haben, will Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kräftig rotieren. „Wir werden ganz viele Wechsel vornehmen“, kündigte Voss-Tecklenburg an, „aber natürlich wollen wir auch das Spiel gewinnen“.

Uhrzeit : Wann wird das Spiel Bulgarien gegen Deutschland heute angepfiffen?

Übertragung : Wer zeigt das Quali-Spiel live im Free-TV?

: Wer zeigt das Quali-Spiel live im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Hier gibt es alle Infos zum Frauen-Länderspiel Bulgarien gegen Deutschland.

Bulgarien gegen Deutschland – WM-Quali der Frauen: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Bulgarien empfängt die DFB-Frauen am Dienstag, 06.09.2022, in Plovdiv. Das WM-Qualifikationsspiel findet im Lokomotiv Stadium statt. Anpfiff für die Partie ist 18.30 Uhr. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel Bulgarien gegen Deutschland in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen:

Datum : Dienstag, 06.09.2022

: Dienstag, 06.09.2022 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Teams : Bulgarien, Deutschland

: Bulgarien, Deutschland Wettbewerb : WM-Qualifikation 2022

: WM-Qualifikation 2022 Spielort: Lokomotiv Stadium, Plovdiv (Kapazität: 8.610 Zuschauer)

Torfrau Almuth Schult nach mehr als drei Jahren erstmals wieder für Deutschland zwischen den Pfosten stehen.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Bulgarien vs. Deutschland heute im TV: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Der Sender One (gehört zur ARD) überträgt das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Bulgarien live ab 18.15 Uhr (Anstoß: 18:30 Uhr) aus Plovdiv. Claus Lufen moderiert die Übertragung, Reporter der Partie ist Bernd Schmelzer.

Frauen Länderspiel Spiel live im Stream: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Das Frauen-Länderspiel Deutschland gegen Bulgarien wird auch live im Internet übertragen. One überträgt parallel zur Ausstrahlung im Free-TV das Spiel kostenlos in der One-Mediathek. Alle Übertragungsinfos in der Übersicht:

Free-TV : One

: One Pay-TV : –

: – Livestream: One Livestream

Giulia Gwinn, Merle Frohms, Alexandra Popp & Co.

Porträts zu den Spielerinnen des deutschen Nationalteams gibt es hier: