Am heutigen Dienstag, 06.09.2022 startet die Champions League in die Gruppenphase. Borussia Dortmund empfängt zuhause den amtierenden dänischen Meister FC Kopenhagen. Der gut in die Bundesliga-Saison gestartete BVB möchte im ersten Gruppenspiel daran anknüpfen. In der Hammergruppe, der auch der englische Meister Manchester City und der FC Sevilla angehören, ist jeder Punkt nötig, um die Gruppenphase zu überstehen. Kann der BVB mit einem Sieg zuhause vor der gelben Wand vorlegen?

Wo wird das Spiel zwischen dem BVB und Kopenhagen live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

BVB vs. Kopenhagen – Champions League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Dienstag, den 06.09.2022, trifft Borussia Dortmund auf den FC Kopenhagen. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, FC Kopenhagen

: Borussia Dortmund, FC Kopenhagen Wettbewerb : Champions League 2022/23, 1. Spieltag

: Champions League 2022/23, 1. Spieltag Datum und Anpfiff : Dienstag, 06.09.2022, 18.45 Uhr

: Dienstag, 06.09.2022, 18.45 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Trainer Edin Terzic (links) bemängelte gegen Hoffenheim den Umgang mit den Torchancen. Stürmer Anthony Modeste (mitte) will gegen Kopenhagen seinen zweiten Treffer im BVB-Dress erzielen.

© Foto: Soeren Stache/dpa

Champions League live: Übertragung BVB gegen Kopenhagen im Free-TV?

Das Spiel zwischen Dortmund und Kopenhagen wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Champions League teilen sich diese Saison DAZN und Amazon Prime. Fans können das Spiel live und in voller Länge auf Prime Video verfolgen. Sebastian Hellmann moderiert die Übertragung ab 18.00 Uhr gemeinsam mit Matthias Sammer und Tabea Kemme. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Borussia Dortmund - FC Kopenhagen: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für das Champions League-Spiel des BVB wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Amazon zeigt das Spiel im Stream auf Prime Video. Dort kann das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Kostenlos kann das Spiel lediglich über das BVB-Netradio mitgehört werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Wer pfeift das Spiel zwischen dem BVB und Kopenhagen?

Schiedsrichter der ersten Partie in Gruppe G ist der Franzose Francois Letexier. Der 33-jährige pfiff diese Saison bereits mehrfach in den ersten beiden französischen Ligen und in den Qualifikationsspielen zur Champions- und Europa League. 2021 leitete er den Coupe de France zwischen Paris und Monaco und war auch bei der Europameisterschaft als einer von 22 Video-Assistenten dabei. Seit 2017 steht er auf der FIFA-Liste und darf damit internationale Partien leiten.

BVB gegen Kopenhagen: Können die Verletzten ersetzt werden?

Neben Sebastien Haller, Karim Adeyemi und Mahmoud Dahoud fällt auch das 18-jährige Talent Jamie Bynoe-Gittens gegen Kopenhagen aus. Bei einem vermeintlich harmlosen Laufduell mit Ozan Kabak (Hoffenheim) zog sich Bynoe-Gittens eine Schulterverletzung zu und musste noch vor der Pause durch Thorgan Hazard ersetzt werden. „Die Schulter war raus. Das ist unglaublich“, klagte BVB-Coach Edin Terzic mit Bezug auf ähnliche Vorfälle in der noch jungen Saison bei Nico Schlotterbeck und Dahoud.

mit dpa