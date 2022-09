Es war für die deutschen Frauen ein bitteres Ende: Nach dreieinhalb Wochen Europameisterschaft konnten sie nur noch Zweiter werden. In Wembley gewannen die Engländerinnen nach 120 Minuten bei einem hochspannenden Spiel mit einem 2:1. Für die Lionesses ein Traum: Zum ersten Mal in der Geschichte sind sie Europameister.

Dem bitteren Ende für die Deutschen ist aber auch etwas positives abzugewinnen: Noch nie war das Interesse an einer Frauen-EM so hoch, wie dieses Jahr. Das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen haben am 31.07. in der ARD 17,9 Millionen Menschen verfolgt.

Nach der EM 2022: Wann findet die WM der Frauen statt?

Nach der EM ist aber wie immer vor der WM. Auch bei den Frauen können sich Zuschauer auf ein neues Turnier freuen: Die nächste Weltmeisterschaft ist bereits im kommenden Jahr. Hier sind die Infos:

Wann : 20. Juli bis 20. August 2023

: 20. Juli bis 20. August 2023 Wo : Australien und Neuseeland

: Australien und Neuseeland Mannschaften: 32

WM der Frauen 2023: Wo findet die Weltmeisterschaft statt?

Die Frauen-WM 2023 findet in Australien und Neuseeland statt. Die beiden Gastgeberländer haben sich demnach automatisch für die WM qualifiziert. In folgenden Orten werden Spiele ausgetragen:

Neuseeland

Auckland (u.a. Eröffnungsspiel)

Dunedin

Wellington

Hamilton

Australien

Sydney (u.a. Finale)

Melbourne

Perth

Brisbane

Adelaide

Frauen-WM 2023: Gibt es schon Tickets für die Spiele?

Tickets. Diese gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Wer möglicherweise in Australien oder Neuseeland zu einem der WM-Spiele reisen möchte, den interessiert die Frage nach. Diese gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Sobald es mehr Informationen gibt, werden diese hier veröffentlicht.

Teams bei der WM 2023: Welche Mannschaften sind dabei?

Bisher haben sich 25 Mannschaften für die Frauen-WM qualifiziert. Alle anderen müssen sich noch bei den Qualifikationsspielen beweisen. Auf jeden Fall dabei sein werden:

Australien

Neuseeland

Japan

Südkorea

China

Philippinen

Vietnam

Schweden

Spanien

Frankreich

Dänemark

USA

Costa Rica

Kanada

Jamaika

Sambia

Marokko

Nigeria

Südafrika

Kolumbien

Brasilien

Argentinien

Deutschland

England

Norwegen

Die deutschen Fußball-Frauen wollen die bereits von Erfolg gekrönte WM-Qualifikation mit einem weiteren Sieg abschließen. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Bulgarien am Dienstag, 6.9.2022, in Plowdiw will Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor allem den Spielerinnen aus der zweiten Reihe eine Einsatzchance geben. So wird Torfrau Almuth Schult nach mehr als drei Jahren erstmals wieder zwischen den Pfosten stehen. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe H mit 24 Punkten vor Portugal (19) an und hat das Ticket für die WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland damit schon sicher. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier:

