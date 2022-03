Am heutigen Dienstag, den 29.3.2022, trifft Deutschland in einem Testspiel auf die Niederlande. 237 Tage vorm WM-Anpfiff ist Bundestrainer Hansi Flick im Prestigeduell mit den starken Holländern und Trainer-Kollege van Gaal erstmals richtig gefordert mit dem DFB-Team - und das mit einem arg reduzierten Bayern-Block.

Wie sieht die Aufstellung bei Deutschland gegen die Niederlande aus?

bei Deutschland gegen die Niederlande aus? Welche Spieler schickt Bundestrainer Hansi Flick auf den Platz auf den Platz?

schickt Bundestrainer Hansi Flick auf den Platz auf den Platz? Können Kimmich, Goretzka, Gnabry und Süle spielen?

Alle Infos zur aktuellen Personal-Situation der deutschen Nationalmannschaft im Überblick.

Deutschland heute gegen Niederlande: Wer fehlt beim DFB-Team?

Im DFB-Kreis kribbelte es schon lange vor dem Anpfiff in der Arena von Ajax Amsterdam, in der Bundestrainer Hansi Flick mit einem arg reduzierten Bayern-Block ohne Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Niklas Süle die große Halbzeitprüfung auf dem Weg nach Katar bestehen muss. Acht Spiele mit acht Siegen und 33:2 Toren gegen ausschließlich zweitklassige Gegner liegen hinter Flick - in Amsterdam beginnt nun die zweite Hälfte des WM-Countdowns mit noch einmal acht Länderspielen.

Thomas Müller wurde gegen Israel eingewechselt. Gegen die Niederlande soll der Spieler des FC Bayern wieder in der Startelf stehen.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Deutschland Aufstellung heute: Kimmich, Goretzka, Gnabry und Süle fallen weiterhin aus

Der Bayern-Block um Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Niklas Süle wird auch gegen die Niederlande fehlen. Ins Abwehrzentrum rückt wieder Antonio Rüdiger, der in seinem 50. Länderspiel in Abwesenheit des verletzten Münchners Niklas Süle den Defensivchef geben soll. „Ich bin total happy, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben. Er will immer den Sieg“, sagte Flick zu Jubilar Rüdiger. Auch die gegen Israel anfangs geschonten Thomas Müller und Leroy Sané werden wieder in der Startelf auflaufen.

Eine große Personalfrage ist, wer neben Ilkay Gündogan als zweiter Sechser im Mittelfeld aufläuft: Rückkehrer Julian Weigl von Benfica Lissabon als Spezialist - oder doch Bayern-Talent Jamal Musiala? Letzteres wäre die mutigere Variante. Welches Signal sendet Flick? „Es ist eine Überlegung, Jamal auf der Sechs spielen zu lassen und ihn auch nochmal anfangen zu lassen“, sagte der grübelnde Flick.

Deutschland gegen Niederlande: Die voraussichtliche Aufstellung heute beim Testspiel

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland heute im Überblick:

Tor

Neuer

Abwehr

Henrichs

Kehrer

Rüdiger

Raum

Mittelfeld

Weigl

Gündogan

Havertz

Müller

L. Sané

Angriff

Werner

Nationalmannschaft: Deutschland gegen die Niederlande heute live im TV und Stream