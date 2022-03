Im Finale der WM-Playoffs geht es am heutigen Dienstag, den 29.03.2022, für Portugal im Duell mit Nordmazedonien um die Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Fährt Cristiano Ronaldo zur WM nach Katar oder schafft Nordmazedonien das Fußballwunder?

Wo wird Portugal gegen Nordmazedonien live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream zur Partie?

Alle Infos zur Übertragung der WM-Playoffs im Überblick.

WM-Playoffs 2022 – Portugal gegen Nordmazedonien: Anpfiff, Übertragung und Spielort

Das Playoff-Spiel Portugal gegen Nordmazedonien findet am Dienstag, 29.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Begegnung um 20:45 Uhr. Ausgetragen wird das Quali-Spiel im Estadio do Dragão in Porto.

Alle Infos zum Spiel Portugal gegen Nordmazedonien am 29.03.2022 im Überblick:

Mannschaften: Portugal, Nordmazedonien

Portugal, Nordmazedonien Wettbewerb: WM Qualifikation 2022, Playoffs, Finale

WM Qualifikation 2022, Playoffs, Finale Datum und Uhrzeit: 29.03.2022, 20:45 Uhr

29.03.2022, 20:45 Uhr Spielort: Estadio do Dragão in Porto (Portugal)

Estadio do Dragão in Porto (Portugal) Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Nach dem Sieg gegen die Türkei im Halbfinale wartet auf Cristiano Ronaldo und das Team von Portugal im Playoff-Finale nun Nordmazedonien. Wer fährt zur WM 2022 nach Katar?

© Foto: Luis Vieira/dpa

WM-Playoffs 2022: Wer überträgt Portugal gegen Nordmazedonien im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich, ob die WM-Playoffs-Partie Portugal gegen Nordmazedonien im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Playoff-Finals der WM-Qualifikation werden generell nicht im kostenlosen TV zu sehen sein. Anders sieht es bei der deutschen Nationalmannschaft aus. Das Team von Hansi Flick trifft heute im Freundschaftsspiel auf die Niederlande. Das Spiel wird von der ARD übertragen.

Portugal vs. Nordmazedonien Übertragung: WM-Quali 2022 live im Stream auf DAZN

Obwohl die Begegnung Portugal gegen Nordmazedonien nicht live im Fernsehen übertragen wird, können Fans das Finale auf anderem Wege verfolgen. Im Internet auf dem Streamingportal DAZN wird die Partie live und exklusiv im Livestream übertragen. Doch auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 2 kann die Partie live verfolgt werden. Dieser TV-Kanal ist allerdings nicht Teil eines „normalen“ DAZN-Abos. Für den Empfang muss Sky oder Vodafone hinzugebucht werden.

Um 20:25 Uhr geht DAZN mit den Vorberichten auf Sendung. Kommentiert wird die Begegnung von Uli Hebel.