Das Finale der WM-Playoffs 2022 steht bevor: Für Polen geht es am heutigen Dienstag, den 29.03.2022, gegen Schweden um die Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Ob Bayern-Superstar Robert Lewandowski seine Polen zur Weltmeisterschaft schießt oder ob die Schweden um Emil Forsberg das Ticket lösen werden, können Fußball-Fans am Abend live verfolgen.

Wo wird Polen gegen Schweden live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream zur Partie?

Alle Infos zur Übertragung der WM-Playoffs im Überblick.

Polen gegen Schweden – Finale der WM-Playoffs 2022: Uhrzeit, Übertragung und Schiedsrichter

Das Playoff-Spiel Polen gegen Schweden findet am Dienstag, 29.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Begegnung um 20:45 Uhr. Ausgetragen wird das Quali-Spiel im Stadion Slaski zu Chorzow in Polen. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien.

Alle Infos zum Spiel Polen gegen Schweden am 29.03.2022 im Überblick:

Mannschaften: Polen, Schweden

Polen, Schweden Wettbewerb: WM Qualifikation 2022, Playoffs, Finale

WM Qualifikation 2022, Playoffs, Finale Datum und Uhrzeit: 29.03.2022, 20:45 Uhr

29.03.2022, 20:45 Uhr Spielort: Stadion Slaski, Chorzow (Polen)

Stadion Slaski, Chorzow (Polen) Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Am vergangenen Donnerstag bezwangen die Schweden in einem 120-minütigen Fight die Nationalmannschaft Tschechiens und zogen somit ins Finale der WM-Quali-Playoffs 2022 ein. Nun wartet mit Polen die letzte Hürde auf dem Weg zur WM 2022 in Katar.

Polen gegen Schweden heute live: Wer überträgt die WM-Playoffs im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich, ob die WM-Playoffs-Partie Polen gegen Schweden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Playoff-Finals der WM-Qualifikation werden generell nicht im kostenlosen TV zu sehen sein. Anders sieht es bei der deutschen Nationalmannschaft aus. Das Team von Hansi Flick trifft heute im Freundschaftsspiel auf die Niederlande.

Polen vs. Schweden: Übertragung live im Stream auf DAZN