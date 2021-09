Wann ist das nächste Deutschland-Spiel in der WM-Qualifikation? Mit der Weltmeisterschaft 2022 in Katar findet zum ersten Mal eine Fußball-WM im Winter statt. 32 Teams treten dann an, das Turnier wird vom 21. November bis 18. Dezember 2022 ausgetragen stattfinden. Der vierfache Weltmeister aus Deutschland sollte keine Probleme haben, sich für das Turnier zu qualifizieren. In der Gruppe J ist die deutsche Nationalmannschaft klarer Favorit. Nach der Enttäuschung bei der EM will das DFB-Team unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick zur alten Stärke zurückfinden – und ein wenig Hoffnung auf einen wieder aufpolierten Glanz haben die Fußballfans in Deutschland nach dem berauschenden 6:0 gegen Armenien.

Die WM-Quali läuft noch bis zum 14.11.2021. Sollte die DFB-Auswahl nur den zweiten Platz in der Gruppe erreichen, werden erst im März die Playoffs stattfinden.

Wer sind die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft ?

der ? Wann finden die Spiele der WM Qualifikation 2022 statt?

statt? Alle Infos zu Spielplan, Gruppe und Termine findet ihr hier.



Ein Fan der deutschen Nationalmannschaft hält vor Beginn der Partie gegen Armenien ein Schild mit der Aufschrift „Hansi ich bin ein Mann für dich". Bei den Anhängern keimt nach dem souveränen Erfolg gegen die Armenier Hoffnung auf konstantere Leistungen der DFB-Elf. Doch wann ist das nächste Deutschland-Spiel?

WM Quali 2022 Deutschland-Gruppe: Wer sind die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft?

Gruppe J trifft das DFB-Team auf fünf Nationen. Neben Liechtenstein werden sie gegen Armenien, Rumänien, Nordmazedonien und Island spielen. Deutschland ist klarer Favorit und sollte ohne größeren Probleme die Gruppe gewinnen. Unter dem ehemaligen Trainer In dertrifft dasauf fünf Nationen. Nebenwerden sie gegenundspielen. Deutschland ist klarer Favorit und sollte ohne größeren Probleme die Gruppe gewinnen. Unter dem ehemaligen Trainer Jogi Löw hatte das DFB-Team sechs Punkte aus drei Spielen geholt. Gegen Nordmazedonien hatte Deutschland das Nachsehen (2:1). Nun soll es unter Hansi Flick wieder bergauf gehen.

WM Qualifikation 2022 – Spielplan und Termine: Wann ist das nächste Deutschland-Spiel?

Das DFB-Team hat noch sieben Spiele vor sich, ehe sie das Ticket für die WM in Katar buchen dürfen. Diesen Monat werden sie drei Mal auf dem Platz stehen. Am Donnerstag wartet Liechtenstein. Im Oktober und November stehen jeweils zwei Spiele auf dem Plan.

Alle Spiele im Überblick:

Mittwoch, den 08.09.2021

Freitag, den 08.10.2021

Deutschland vs. Rumänien um 20:45 Uhr

Montag, den 11.10.2021

Nordmazedonien vs. Deutschland um 20:45 Uhr

Donnerstag, den 11.11.2021

Deutschland vs. Liechtenstein um 20:45 Uhr

Sonntag, den 14.11.2021

Armenien gegen Deutschland um 18:00 Uhr

Deutschland-Kader für die WM Qualifikation 2022: Diese Spieler stehen im Aufgebot von Flick

Die WM-Qualifikation geht weiter. Gleich drei U-21-Europameister durften sich freuen bei der A-Nationalmannschaft dabei zu sein. Flick berief mit dem Salzburg Angreifer Karim Adeyemi sowie den Defensivspielern Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim ein Debütanten-Trio.