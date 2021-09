Ein Neubeginn der DFB-Auswahl unter Bundestrainer Hansi Flick: Am Freitag gab der neue Cheftrainer Hansi Flick seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island bekannt. Mit acht Bayern-Spielern, Marco Reus als prominentem Rückkehrer und drei Debütanten startet Hansi Flick in seine ersten Länderspiele als Fußball-Bundestrainer. Gleich drei U-21-Europameister durften sich freuen bei der A-Nationalmannschaft dabei zu sein. Flick berief mit dem Salzburg Angreifer Karim Adeyemi sowie den Defensivspielern Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim ein Debütanten-Trio.

Alle Infos zur Nominierung des DFB-Kaders findet ihr hier in der Übersicht.

Hansi Flick hat seinen Kader nominiert. Neben Thomas Müller ist auch nach langer Zeit Marco Reus wieder dabei. Zum Spielstil hat Flick auch schon etwas verlauten lassen: „Es ist geplant, dass wir Viererkette spielen, ganz klar“. Löw hatte zuvor mehrfach mit der Dreierkette experimentiert und damit bei einigen Spielern und Fans für Unverständnis gesorgt.

Das ist der DFB-Kader für die WM-Qualifikation 2021:

Tor

Manuel Neuer, FC Bayern München

Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt

Bernd Leno, Arsenal London

Abwehr

Ridle Baku, VfL Wolfsburg

Robin Gosens, Atalanta Bergamo

Thilo Kehrer, Paris Saint-Germain

Lukas Klostermann, RB Leipzig

Antonio Rüdiger, FC Chelsea

Nico Schlotterbeck, SC Freiburg

Niklas Süle, FC Bayern München

Mittelfeld/Angriff

Karim-David Adeyemi, FC Red Bull Salzburg

Mahmoud Dahoud, Borussia Dortmund

Serge Gnabry, FC Bayern München

Leon Goretzka, FC Bayern München

İlkay Gündoğan, Manchester City

Kai Havertz, FC Chelsea

Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach

Joshua Kimmich, FC Bayern München

Thomas Müller, FC Bayern München

Jamal Musiala, FC Bayern München

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach

David Raum, TSG 1899 Hoffenheim

Marco Reus, Borussia Dortmund

Leroy Sané, FC Bayern München

Timo Werner, FC Chelsea

Florian Wirtz, Bayer 04 Leverkusen

Marco Reus im Nationaltrikot? Das ist lange her. Sogar so lange, dass der oft verletzte Kapitän von Borussia Dortmund sich nicht genau erinnern konnte, wann er das letzte Mal bei der DFB-Auswahl dabei war. Es war vor knapp zwei Jahren, am 13. Oktober 2019 in der EM-Qualifikation gegen Estland, mit einem Startelfeinsatz und einer Torvorlage von Reus. So ähnlich stellt er sich auch seine Rückkehr vor: „Unabhängig davon, wie lange man weg war: Der Anspruch muss immer sein zu spielen“, sagte der 32-Jährige mit Blick auf den Auftakt des WM-Qualifikations-Dreierpacks am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein. Er fühle sich „sehr gut, frisch und fit“.

