Heute ist es soweit: Das erste Pflichtspiel für Hansi Flick als neuer Bundestrainer steht an. In der WM-Qualifikation trifft Deutschland heute in St. Gallen auf Liechtenstein. Neben dem Spiel stellt sich für alle Fußball-Fans die Frage: Wen stellt Hansi Flick bei seinem Debüt heute auf? In welcher Formation lässt er gegen Liechtenstein spielen? Sicher scheint, dass das System von Löw mit Dreierabwehrkette nicht übernommen wird. Es wird erwartet, dass Flick auf sein 4-2-3-1-Erfolgssystem setzt, mit dem er beim FC Bayern alles abräumte: „Wir werden mit einer Viererkette spielen und werden stets analysieren, was wir besser machen können“, so Flick. Zu der Position des flexibel einsetzbaren Joshua Kimmich hat Flick eine klare Meinung: Kimmich wird in Zukunft im Mittelfeld spielen und nicht, wie unter Vorgänger Joachim Löw, bei der EM rechts in der Fünferkette.

Wen also schickt Hansi Flick bei seinem Debüt als DFB-Coach heute ins Rennen?

WM-Qualifikation: Liechtenstein gegen Deutschland – Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das WM-Qualifikationsspiel Liechtenstein gegen Deutschland findet am Donnerstag, den 02.09.2021 um 20:45 Uhr statt. Das Länderspiel wird in der Schweiz, in St. Gallen, stattfinden. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Liechtenstein, Deutschland

Liechtenstein, Deutschland Wettbewerb: WM-Qualifikation 2021/2022

WM-Qualifikation 2021/2022 Spieltag: 1

1 Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 02.09.2021, 20:45 Uhr

Donnerstag, 02.09.2021, 20:45 Uhr Spielort: Kybunpark, St. Gallen

Alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, könnt ihr hier nachlesen:

Aufstellung und Formation: Diese Spieler stehen bei Deutschland gegen Liechtenstein in der Startelf

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? Und wer sitzt noch auf der Bank? Manuel Neuer und Thomas Müller werden gegen Liechtenstein auf jeden Fall nicht zum Einsatz kommen. Während Neuer nur pausiert, reist Müller aufgrund von muskulären Problemen von der Nationalmannschaft ab. Newcomer

Das ist die voraussichtliche Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland

Tor : Leno

: Leno Abwehr : Gosens, Süle, Rüdiger, Baku

: Gosens, Süle, Rüdiger, Baku Mittelfeld : Kimmich, Goretzka, Reus

: Kimmich, Goretzka, Reus Sturm: Musiala, Gnabry, Havertz

Voraussichtliche Aufstellung Liechtenstein

Tor : Opelt

: Opelt Abwehr : Hofer, Wolfinger, Kaufmann

: Hofer, Wolfinger, Kaufmann Mittelfeld : Göppel, Büchel, Yildiz, Meier, Sele

: Göppel, Büchel, Yildiz, Meier, Sele Sturm: Y. Frick, N. Frick

Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation 2022