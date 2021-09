Der Knoten ist geplatzt. Nach dem 6:0 Kantersieg gegen Armenien wartet der nächste Gegner auf die deutsche Nationalmannschaft. Am Mittwochabend, den 08.09.2021, ist das DFB-Team zu Gast in Island. Die Truppe von Trainer Hansi Flick sollte auch in diesem Spiel keine größeren Probleme haben. Die Offensive der DFB-Elf ist weiterhin hungrig. Serge Gnabry blühte gegen die Armenier auf, auch Leroy Sane scheint wieder in Fahrt zu kommen. Cheftrainer Hansi Flick möchte seine weiße Weste weiterhin behalten und dabei sollten ihm die Isländer keine Steine in den Weg legen. „Mir hat es gut gefallen, es war der nächste Schritt, den wir gemacht haben. Wir haben ein Spiel in Island vor der Brust. Die Mannschaft kann froh sein über die Leistung.“, so der Coach nach dem Spiel gegen Armenien.

und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Island gegen Deutschland bei der WM-Qualifikation 2022: Spielort, Uhrzeit, Anstoß

Am Mittwochabend, den 08.09.2021 steigt das Spiel zwischen Island und der deutschen Nationalmannschaft. Um 20:45 wird angepfiffen. Deutschland ist zu Gast in Islands Hauptstadt Reykjavík. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Island, Deutschland

: Island, Deutschland Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 6. Spieltag Gruppe J

: WM-Qualifikationsspiel, 6. Spieltag Gruppe J Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 08.09.2021 um 20:45 Uhr

: Mittwoch, 08.09.2021 um 20:45 Uhr Spielort: Laugardalsvöllur, Reykjavík

Wer überträgt das Spiel zwischen Island und Deutschland live im Free-TV?

Die Fußballfans dürfen sich freuen. Das WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Island wird live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen wird auch dieses WM-Gruppenspiel auf RTL übertragen. Um 20:15 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten zur Partie auf live. Um 20:45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Kostenloser Live-Stream? So seht ihr Island gegen Deutschland live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter TVNow (2,99 Euro monatlich) bietet eine Übertragung an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte für die Partie gesichtert. Dort wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 08.09.2021 um 20:45 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Live-Stream: TVNow

Adeyemi gelingt Tor beim Debüt gegen Armenien

Der 19-Jährige Karim Adeyemi feierte gegen Armenien in der 71. Minute sein Länderspieldebüt und krönte dieses mit einem sehenswerten Treffer in der Nachspielzeit. „Ich bin immernoch geflasht, dass ich mit so tollen Spieler zusammenspiele. Die Jungs hier haben eine Wahnsinnsqualität und natürlich schaue ich dann im Training doppelt so gut zu. Mit Gnabry zu spielen, ihm zuzuschauen und mit ihm zu reden ist immer etwas Besonderes.“, so der Debütant. Der in Salzburg spielende Offensivmann hat nicht umsonst die Chance von Trainer Hansi Flick bekommen In Österreich weiß er zu überzeugen und schoss in 59 Partien bereits 33 Tore.

Nach Regelverstoß: Steht Karim Adeyemi gegen Island im Kader?

„Er hat gezeigt, was er schon in Salzburg zu Beginn der Saison gezeigt hat, dass er im Strafraum einfach ein guter Vollstrecker ist und sehr selbstbewusst agiert. Deswegen freut es mich, dass er das Tor gemacht hat. Trotzdem: Es ist noch viel Arbeit, auch für ihn, hier dabei zu sein. Aber er macht das gut wie alle anderen Spieler.“ Ob er gegen Island zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Im Spiel gegen Armenien hat er jedoch innerhalb von 20 Minuten seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis stellen können. Nach dem Abpfiff leiste sich der Neuling ein faux pas. Der 19-Jährige feierte ausgelassen mit seinen Freunden und Familienangehörigen und verpasste daher den Start des kurzen Mannschaftsmeetings. „Er hat was gutgehabt und das ist damit abgegolten“, verzieh Flick seinem Neuling mit einem Schmunzeln.

Deutschland gegen Island: Das ist die voraussichtliche Aufstellung

Welche Spieler stellt Hansi Flick am Mittwochabend gegen Island auf? Alle Infos zur voraussichtlichen Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft bekommt ihr hier: