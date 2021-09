Hansi Flick hat sein Heimspieldebüt als neuer Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich gemeistert. Nicht nur das hohe Ergebnis mit 6:0 gegen Armenien war beeindruckend, sondern auch die Art und Weise, wie die DFB-Elf aufgetreten ist. Die Mannschaft überraschte mit Lebendigkeit und setzte damit auch für Bundestrainer Hansi Flick einen neuen Maßstab im Hinblick auf die künftigen Aufgaben. Flick über das Spiel gegen Armenien: „Die Mannschaft habe eine tolle Leistung gezeigt, die Zuschauer für eine begeisternde Atmosphäre gesorgt. Das war ein Miteinander. Das hat man lange nicht erlebt. Da hat man ein bisschen Gänsehaut bekommen.“

Aufgrund der guten Leistungen steht der DFB-Coach gegen Island vor der Wahl: Lässt er neues Personal ran oder folgt er dem Motto „Never change a winning team“?

Wer spielt von Anfang an? Wen lässt Hansi Flick auf der Bank?

auf der Bank? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Island gegen Deutschland aus?

der Partie aus? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.

WM-Qualifikation: Island gegen Deutschland – Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das WM-Qualifikationsspiel Island gegen Deutschland findet am Mittwoch, den 08.09.2021 um 20:45 Uhr statt. Das Länderspiel wird in Reykjavík im Stadion Laugardalsvöllur stattfinden. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Island, Deutschland

Island, Deutschland Wettbewerb: WM-Qualifikation 2021/2022

WM-Qualifikation 2021/2022 Spieltag: 5

5 Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 08.09.2021, 20:45 Uhr

Mittwoch, 08.09.2021, 20:45 Uhr Spielort: Laugardalsvöllur, Reykjavík

Alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, könnt ihr hier nachlesen:

Aufstellung Deutschland gegen Island: Diese Spieler stehen voraussichtlich in der Startelf

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? Und wer sitzt noch auf der Bank? Nach dem furiosen Sieg gegen Armenien gibt es für Hansi Flick eigentlich keinen Grund was an der Startformation zu ändern. Doch wer könnte eine Pause gebrauchen und wen möchte Hansi Flick eventuell testen.

Das ist die mögliche Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Island:

Aufstellung Deutschland

Tor : Neuer

: Neuer Abwehr : Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens

: Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens Mittelfeld : Kimmich, Goretzka, Gnabry, Havertz, Sané

: Kimmich, Goretzka, Gnabry, Havertz, Sané Sturm: Werner

Aufstellung Island

Tor : Runarsson

: Runarsson Abwehr : B.M Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson

: B.M Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson Mittelfeld : Anderson, B. Bjarnason, Baldursson, Johannesson, A. Gudmundsson

: Anderson, B. Bjarnason, Baldursson, Johannesson, A. Gudmundsson Sturm: Kjartansson

WM-Qualifikation: DFB-Team laut Sportwetten klar favorisiert gegen Island

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat laut Sportwettenanbieter bwin gute Chancen auf den dritten Sieg im dritten Spiel unter ihrem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Die DFB-Auswahl ist mit einer Siegquote von 1,28 der klare Favorit beim Auswärtsspiel am Mittwoch auf Island. Kein weiteres Schützenfest wie gegen Armenien (6:0), sondern ein 2:0-Erfolg gilt mit einer Quote von 7,00 als wahrscheinlichstes Szenario. Ein Überraschungssieg der Isländer würde mit dem 9,5-fachen des Einsatzes belohnt werden. Bei einem Remis winkt eine Quote von 6,00.

Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation 2022