Nach dem mühsamen 0:2 Sieg gegen Liechtenstein wartet nun das nächste Qualifikationsspiel auf die deutsche Nationalmannschaft. Am Sonntag, den 05.09.2021, empfängt die DFB-Elf den Tabellenführer der Gruppe J Armenien. Zwar ist der Qualitätsunterschied zwischen Deutschland und Armenien groß, doch gegen die bisher ungeschlagenen Armenier wird das Team von Hansi Flick definitiv spielerisch mindestens einen Gang hochschalten müssen. „Wir haben gewonnen. Aller Anfang ist nicht immer ganz einfach. Armenien wollen wir anders bespielen. Man muss mehr Tore schießen. Es geht weiter, wir gehen unseren Weg. Wir haben einen langen Weg vor uns.“, so Flick nach seinem Debüt.

Wo wird das Deutschland-Spiel der WM-Qualifikation live im TV und Stream übertragen?

der im und übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN ?

auf oder ? Alle Infos zur Übertragung des Deutschland-Spiels findet ihr hier.

WM-Qualifikation 2022 – Deutschland gegen Armenien: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Schiedsrichter

Das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft unter Hansi Flick findet am Sonntag, den 05.09.2021 um 20:45 Uhr statt. Das Spiel wird in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ausgetragen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Armenien

: Deutschland, Armenien Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 5. Spieltag Gruppe J

: WM-Qualifikationsspiel, 5. Spieltag Gruppe J Datum und Uhrzeit : Sonntag, 05.09.2021 um 20:45 Uhr

: Sonntag, 05.09.2021 um 20:45 Uhr Spielort : Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Übertragung: Wird Deutschland vs. Armenien live im Free-TV übertragen?

Das WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien wird live im Free-TV übertragen. Um 20:15 Uhr geht RTL mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Um 20:45 Uhr ist Anpfiff.

Kostenloser Live-Stream? So seht ihr Deutschland gegen Armenien live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter TVNow (2,99 Euro monatlich) bietet eine Übertragung an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte für die Partie gesichtert. Dort wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 05.09.2021 um 20:45 Uhr noch einmal im Überblick: