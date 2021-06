deutsche Nationalmannschaft bekommt es im Auftaktspiel der Frankreich erwartet Deutschland der Topfavorit auf den Gewinn der Europameisterschaft. Die treffsichere Offensive der französischen Nationalmannschaft um PSG-Star Kylian Mbappé und Rückkehrer Karim Benzema wird die deutsche Abwehrreihe vor große Herausforderungen stellen. „Frankreich ist absolut auf Top-Niveau“, unterstrich Bundestrainer Joachim Löw. „In jeder Beziehung.“ Die Partie gegen den französischen Nachbarn wird wegweisend für den weiteren Verlauf des Turniers sein. Um die stärke der „Équipe Tricolore“ weiß auch Bayern-Star Joshua Kimmich: „Nur wenn du es als Team angehst, kannst du eine Mannschaft wie die Franzosen erfolgreich bekämpfen,“ mahnte der Münchner. Diebekommt es im Auftaktspiel der EM 2021 gleich mit einem starken Gegner zu tun. Miterwartetder Topfavorit auf den Gewinn der. Die treffsichere Offensive der französischen Nationalmannschaft um PSG-Star Kylian Mbappé und Rückkehrer Karim Benzema wird die deutsche Abwehrreihe vor große Herausforderungen stellen. „Frankreich ist absolut auf Top-Niveau“, unterstrich. „In jeder Beziehung.“ Die Partie gegen den französischen Nachbarn wird wegweisend für den weiteren Verlauf des Turniers sein. Um die stärke der „Équipe Tricolore“ weiß auch Bayern-Star Joshua Kimmich: „Nur wenn du es als Team angehst, kannst du eine Mannschaft wie die Franzosen erfolgreich bekämpfen,“ mahnte der Münchner.

Wo wird das deutsche Auftaktspiel der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird Deutschland gegen Frankreich in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Deutschland gegen Frankreich – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das deutsche EM-Auftaktspiel gegen Frankreich findet am Dienstag, den 15.06.2021 um 21:00 Uhr statt. Das Duell der beiden Top-Teams findet vor 14.000 Zuschauern in der Allianz Arena in München. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Eröffnungsspiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Frankreich

Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Spieltag: Vorrunde, 1. Spieltag

Gruppe: F

Datum und Uhrzeit: 15.06.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Allianz Arena, München

Zugelassene Zuschauer: 14.000

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

ARD oder ZDF – Wo wird Deutschland gegen Frankreich im Free-TV übertragen?

Das EM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 20:00 Uhr geht das ZDF mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Moderiert werden diese von Jochen Breyer. Unterstützt wird er hierbei von den beiden ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Zum Anpfiff um 21:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Béla Réthy zusammen mit Sandro Wagner das Mikrofon.

Das mit moderner LED- und Kameratechnik ausgestattete Sportschau-Studio ist das Herz der gesamten ZDF-Berichterstattung von der Fußball-Europameisterschaft 2020.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Deutschland gegen Frankreich im Live-Stream?

Deutschland gegen Frankreich wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ZDF Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 15.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

Deutschland vs. Frankreich: Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Deutschland gegen Frankreich auf der Streamingplattform von DAZN.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Die Em 2021 startet am Freitag mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

