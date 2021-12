Das neue Jahr beginnt im ZDF mit einer besonderen Produktion: Im Mittelpunkt des Event-Dreiteilers „Der Palast“ steht der 100 Jahre alte Friedrichstadt-Palast, die größte Theaterbühne Berlins. Darin begegnen sich die Zwillingsschwestern Chris aus der DDR und Marlene aus Westdeutschland zum ersten Mal. Gemeinsam versuchen sie hinter ihr Familiengeheimnis zu kommen...

Svenja Jung übernimmt in der Serie eine Doppelrolle. Wer sind die weiteren Darsteller? Worum geht es genau? Wann laufen die einzelnen Folgen? Alle Infos rund um Handlung, Besetzung, Sendetermine, Mediathek und Episodenguide findet ihr hier im Überblick.

„Der Palast“: ZDF-Sendetermine und Sendezeit

Zuschauer mussten sich lange gedulden. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie haben sich die Dreharbeiten der Event-Serie verzögert. Das ZDF zeigt die Produktion in drei Teilen an drei aufeianderfolgenden Abenden zur Primetime.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Montag, 03.01.2021 um 20:15 Uhr

Dienstag, 04.01.2021 um 20:15 Uhr

Mittwoch, 05.01.2021 um 20.15 Uhr

„Der Palast“: ZDF-Wiederholung

Aktuell sind leider keine Sendetermine für eine Wiederholung im ZDF bekannt. Sobald diese feststehen, findet ihr sie hier.

„Der Palast“: ZDF-Mediathek

Wer nicht bis Januar warten möchte, hat Glück: In der ZDF Mediathek sind die Folgen schon ab Montag, 27.12.2021, um 10 Uhr abrufbar. Für das Online-Angebot hat das ZDF die drei Teile nochmal gesplittet, sodass sechs Folgen à 45 Minuten als Stream verfügbar sind.

„Der Palast“: Folgen im Episodenguide

Die Event-Reihe besteht aus drei Folgen. Was in den jeweiligen Episoden passiert, erfahrt ihr hier:

Teil 1

Im Friedrichstadt-Palast steht die Show „Jubiläum“ als Höhepunkt des 40. Jahrestages der DDR bevor. Die Tänzerin Christine Steffen, Mitglied der berühmten Girl Line, hat endlich ihr lang ersehntes Solo bekommen. Marlene Wenninger ist aus Bamberg nach Ost-Berlin gekommen, um für ihr Familienunternehmen Verhandlungen mit dem DDR-Außenhandelsministerium zu führen. Als Höhepunkt der Reise wurde sie in den Friedrichstadt-Palast eingeladen, wo sie ihre Doppelgängerin auf der Bühne sieht. Schnell wird klar, dass sie Zwillinge sind. Was ist passiert und wieso wurden beide voneinander getrennt? Sie beschließen, in ihren Familien nach der Wahrheit zu fragen. Marlene erfährt von ihren Eltern, dass Doris Wenninger nicht ihre leibliche Mutter ist. Chris aber traut sich nicht, ihre Mutter Rosa der Lüge zu bezichtigen, auch weil sie momentan im Krankenhaus liegt. Als Marlene das mitbekommt, tauscht sie die Identität mit Chris. Chris macht sich als Marlene auf den gefährlichen Weg nach Bayern, um ihren Vater kennenzulernen.

Teil 2

Die Begegnung mit den anderen Elternteilen verläuft für beide Schwestern sehr emotional. Rosa bekommt von dem Ganzen nichts mit, denn Marlene spielt ihre Rolle perfekt. Chris jedoch wird bei einem Geschäftsessen in Bayern von Doris enttarnt. Als Roland Wenninger sich die 30-jährige Lüge eingesteht, erzählt er Chris die ganze Geschichte. Er hat die Säuglinge getrennt und Marlene mit nach Bayern genommen. Rosa jedoch wollte nicht mit. Ehe Roland sich seiner Tat bewusst war, konnte er die Grenze nicht mehr überschreiten, denn der Mauerbau begann in der Nacht zum 13. August 1961. Der Identitätstausch geht drunter und drüber: Marlene sollte zur ersten Probe mit dem Starchoreografen Steven Williams in den Friedrichstadt-Palast abgeholt werden und spielt eine Grippe vor. Aus diesem Grund kündigt der Choreograf Chris die Soloposition. Aber auch Chris hat in Bayern zu kämpfen: Als sie die Grenze zurück nach Berlin überqueren wollte, wird sie einer Grenzkontrolle unterzogen und kommt nicht mehr nach Hause.

Teil 3

Rosa ist glücklich, dass sie endlich wieder ihre beiden Töchter hat. Chris muss nun von Marlene erfahren, was in ihrer Abwesenheit passiert ist: Sie hat ihre Soloposition verloren und Georg musste für immer das Land verlassen und darf nie wieder in die DDR einreisen. Währenddessen hat Bettina Wilke die Soloposition bekommen und eine Affäre mit dem Choreografen begonnen. Georg geht es in der DDR gar nicht gut und Chris entscheidet, mit Marlenes Pass die Grenze zu überqueren. Georg erwartet sie voller Freude und beide gestehen sich die Liebe. Während Chris und Georg in West-Berlin ihre erste Liebesnacht erleben, lernen sich in Ost-Berlin Marlene und Lilias Vater Alexander kennen. Die Stimmung beginnt zu kippen und auch Behörden haben mitbekommen, dass die Schwestern ihre Identität tauschen. Die Vorfälle überschlagen sich. Wird es den Schwestern gelingen, die letzten 28 Jahre nachzuholen?

Svenja Jung spielt in einer Doppelrolle die Zwillingsschwestern Chris und Marlene, die sich plötzlich gegenüberstehen.

© Foto: ZDF/Mathias Bothor

„Der Palast“: Trailer zur ZDF-Serie

Derzeit ist leider kein Trailer verfügbar. Sobald das ZDF einen veröffentlicht, findet ihr ihn hier.

„Der Palast“: Darsteller der ZDF-Serie

Die Zwillingsschwestern Chris und Marlene werden beide von Svenja Jung in einer Doppelrolle gespielt. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Christine Steffen / Marlene Wenninger – Svenja Jung

Rosa Steffen – Anja Kling

Roland Wenninger – Heino Ferch

Alexander Bachmann – Hannes Wegener

Georg Weiss – August Wittgenstein

Bettina Wilke – Luise Befort

Richard Steffen – Hermann Beyer

Elisabeth Steffen – Ursula Werner

Doris Wenninger – Inka Friedrich

Wilhelm Wenninger – Friedrich von Thun

Regina Feldmann – Jeanette Hain

Sönke Rappolt – Marc Hosemann

Nadja Brucker – Luisa-Céline Gaffron

Ulrich Krug – Matthias Brenner

Hannes Richter – Uwe Preuss

Steven Williams – Daniel Donskoy

Marina Weber – Annabella Zetsch

Gaby Sommer – Alina Levshin

Sergej Stachanow – Martin Buczkó

Johanna Westphal – Odine Johne

Holger Schulz – Robert Maaser

Bernd Meister – Matthias Matschke

„Der Palast“: Drehorte der ZDF-Serie

Die Event-Serie wurde an insgesamt 79 Tagen gedreht. Zuschauer fragen sich angesichts der beeindruckenden Bilder sicherlich, wo gedreht wurde. Klar ist, dass Berlin Mittelpunkt der Serie ist. Aber aber auch in Bayern und Polen wurde gedreht. Über die konkreten Drehorte ist allerdings nichts bekannt.