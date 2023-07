Der „Donnerstags-Krimi im Ersten“ verspricht wieder Spannung vor der Berg-Kulisse Südtirols. Mit „Der Bozen-Krimi – Vergeltung“ läuft am Donnerstag, 20.07.2023, die nächste Wiederholung der Erfolgsreihe. In der 15. Episode gerät Chiara Schoras als „Frau Commissario“ ins Zentrum einer erbitterten Auseinandersetzung: Das Auftauchen zweier Männer konfrontiert sie mit einem längst vergessenen Fall und einer ihr unbekannten Schuld aus der Vergangenheit.

Wann läuft der Krimi? Wovon handelt er genau? Und welche Schauspieler sind in der Episode dabei? Die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte zu „Vergeltung“ erfahrt ihr hier.

„Der Bozen-Krimi – Vergeltung“: Sendetermine und Sendezeit

Vergeltung“ im Ersten weiter. Die Erstausstrahlung war im März 2022. Jetzt zeigt der Sender den Film erneut zur Primetime. Zudem wird er im Anschluss noch einmal wiederholt. Nachdem in der vergangenen Woche die Folge „Verspieltes Glück“ gezeigt wurde, geht der „Bozen-Krimi“ nun mit der Episode „weiter. Die Erstausstrahlung war im März 2022. Jetzt zeigt der Sender den Film erneut zur Primetime. Zudem wird er im Anschluss noch einmal wiederholt.

Hier sind die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

20.07.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

21.07.2023 um 00:45 Uhr im Ersten

Gibt es „Vergeltung“ in der ARD-Mediathek?

Wer „Der Bozen-Krimi – Vergeltung“ verpasst, hat die Möglichkeit, die Sendung noch sechs Monate nach der TV-Ausstrahlung im Stream zu sehen. Der Film ist bereits seit dem 21.07.2023 um 00:00 Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar.

Worum geht es in „Der Bozen-Krimi – Vergeltung“?

Ein Lieferwagen rast in ein besuchtes Café im Herzen von Meran, der Fahrer entkommt unerkannt. Ein politischer Anschlag? Ein persönlicher Racheakt? Oder eine erpresserische Warnung von Kriminellen? „Capo“ Sonja Schwarz lässt in alle Richtungen ermitteln. Für Spannungen mit ihrem Partner Jonas sorgt ein ungewöhnlicher Zeuge, der „zufällig“ am Tatort ist: Sonjas früherer Polizeikollege Mike Gerber, dem sie in ihrer Frankfurter Zeit auch privat nahestand.

Am liebsten möchte „Frau Commissario“ ihre damalige Affäre aus dem Fall heraushalten – zumal sie sich erneut zu Mike hingezogen fühlt. Sonja merkt jedoch, dass ihn ein abgeschlossener Fall aus ihrer gemeinsamen Dienstzeit immer noch umtreibt. Auch ein Journalist, der sich auf dem Weingut einquartiert, um eine werbeträchtige Winzerstory über Sonjas Drei-Frauen-Betrieb mit Tochter Laura und Schwiegermutter Katharina zu schreiben, spielt nicht mit offenen Karten. Als Sonja durch Mike herausfindet, wer der Gast wirklich ist, beginnt ein gefährliches Nervenspiel...

Sonja (Chiara Schoras, l.) spricht mit Luisa Steiner (Ilknur Boyraz, sitzend), die die schreckliche Tat beobachtet hat.

© Foto: ARD Degeto/Hans-Joachim Pfeiffer

Die Besetzung von „Der Bozen-Krimi – Vergeltung“

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr die Besetzung von „Der Bozen-Krimi – Vergeltung“ in der Übersicht.

Rolle – Schauspieler

Sonja Schwarz – Chiara Schoras

Jonas Kerschbaumer – Gabriel Raab

Mike Gerber – Hendrik Duryn

Harald Brückner – Dirk Borchardt

Peter Kerschbaumer – Hanspeter Müller-Drossaart

Laura Schwarz – Charleen Deetz

Katharina Matheimer – Lisa Kreuzer

Josef Steiner – Sönke Möhring

Luisa Steiner – Ilknur Boyraz

Tobias Larcher – Christoph von Friedl

Paul Frick – Rainer Doppler

Maria Plaickner – Johanna Bittenbinder

Jakob Plaickner – Wolfgang Menardi

Frank Hähnel – Reiner Wagner

Wann und wo wurde „Der Bozen-Krimi – Vergeltung“ gedreht?

Das Bergmassiv Südtirols dient als imposante Kulisse für den Showdown im Bozen-Krimi „Vergeltung“. Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Team ermitteln wie immer im Norden Italiens. Gedreht wurde der „Bozen-Krimi“ vom 11. Mai bis 14. Juli 2021 in der Stadt Bozen selbst, in Meran und Umgebung sowie in den Dolomiten.

„Der Bozen-Krimi“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 18 Filme in der Reihe der „Der Bozen-Krimis“. „Vergeltung“ ist der 15. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird.

Die Reihenfolge der „Der Bozen-Krimi“: