Es ist wieder Zeit für den „DonnerstagsKrimi im Ersten“: Mit „Der Bozen-Krimi – Verspieltes Glück“ läuft am Donnerstag, 13.07.2023, die nächste Wiederholung der Erfolgsreihe. In der 14. Episode muss „Capo“ Sonja Schwarz nicht nur einen widersprüchlichen Mordfall aufklären, sondern auch ein Geheimnis ans Licht bringen, das zwei Familien auf schmerzhafte Weise untrennbar verbindet.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Der Bozen-Krimi – Verspieltes Glück“: Sendetermine und Sendezeit

Die Folge „Verspieltes Glück“ lief im März 2022 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender sie erneut zur Primetime. Im Anschluss wird sie auch noch einmal wiederholt.

Das sind die Sendetermine samt Sendezeit:

13.07.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

14.07.2023 um 00:15 Uhr im Ersten

Gibt es „Verspieltes Glück“ in der ARD-Mediathek?

Wer „Der Bozen-Krimi – Verspieltes Glück“ verpasst, kann die Folge noch sechs Monate lang nach der TV-Ausstrahlung im Stream sehen. Der Film ist bereits ab dem 13.07.2023 um 00:00 Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar.

Worum geht es in „Der Bozen-Krimi – Verspieltes Glück“?

Auf der Rennbahn geraten der spielsüchtige Vitus Höllrigl und der reiche Hotelier Staffler aneinander. Als Höllrigel anderntags in seiner Holzschnitzerei erstochen aufgefunden wird, verdächtigen Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Kollege Jonas den Geschäftsmann, der mit seiner Tochter Gabriele und seinem Schwiegersohn Toni das renommierte „Staffler“ betreibt.

Von einem Zeugen erfahren die Ermittler, dass der hoch verschuldete Höllrigl bei seinem Gläubiger offenbar eine noch viel höhere „Schuld“ eintreiben wollte. Über Höllrigls Tochter Edith, die mit ihrem Vater gebrochen hat, versucht Sonja mehr darüber herauszufinden. Die drückenden Geldsorgen der Alleinerziehenden, deren Sohn an unheilbarer Muskeldystrophie leidet, berühren die Ermittlerin zutiefst. Unterdessen geht die Kripo-Chefin auf Distanz zu ihrem Geliebten Riccardo, der als verdeckter Ermittler den finalen Schlag gegen den Südtiroler Mafiaboss Lagagna vorbereitet. Dass Riccardo dabei rote Linien überschreitet, um die Politikerin Maria Senoner zu instrumentalisieren, kann Sonja nicht länger tolerieren.

Riccardo (Stefano Bernardin) versucht die Politikerin Maria Senoner (Picco von Groote) zu beeinflussen.

© Foto: ARD Degeto/Hans-Joachim Pfeiffer

Die Besetzung von „Der Bozen-Krimi – Verspieltes Glück“

Chiara Schorsa und Gabriel Raab schlüpfen auch in „Verspieltes Glück“ in die Rollen der Polizisten Capo Sonja Schwarz und Jonas Kerschbaumer, die sich gemeinsam den verschiedensten Herausforderungen stellen.

Sonja Schwarz – Chiara Schoras

Jonas Kerschbaumer – Gabriel Raab

Riccardo Riello – Stefano Bernardin

Laura Schwarz – Charleen Deetz

Katharina Matheiner – Lisa Kreuzer

Peter Kerschbaumer – Hanspeter Müller-Drossaart

Michele Lagagna – Leonardo Nigro

Maria Senoner – Picco von Groote

Valeria Meixner – Julia Jäger

Helmut Staffler – Miguel Herz-Kestranek

Edith Höllrigl – Katja Studt

Toni Wolf – Max Wagner

Gabriele Wolf – Angelina Häntsch

Dr. Alberto Varese – Martin Halm

Vitus Höllrigl – Claus Peter Seifert

Samuele Senoner – Thomas Weissengruber

Michael Wolf – Michel Hoppe

Felix Höllrigl – Franz Schmidt

Sergio – Marco Di Sapia

Dr. Freuberg – Kevin Krennhuber

Barkeeper – Maximilian Gruber-Fischnaller

Rezeptionistin Hotel Staffler – Nadine Obrist

Kellner Pferderennbahn – Andrea de Filippo

Wann und wo wurde „Der Bozen-Krimi – Verspieltes Glück“ gedreht?

Vor der Kulisse einer traumhaften Bergwelt in Südtirol ermitteln Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Team. Gedreht wurde der „Bozen-Krimi“ vom 11. Mai bis 14. Juli 2021 in der Stadt Bozen selbst, in Meran und Umgebung sowie in den Dolomiten.

„Der Bozen-Krimi“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 18 Filme in der Reihe der „Der Bozen-Krimis“. „Verspieltes Glück“ ist der 14. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird.

Die Reihenfolge der „Der Bozen-Krimi“: