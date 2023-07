Donnerstagabend ist Krimi-Abend im Ersten. Dieses Mal geht es für die Zuschauer nach Südtirol: Am 06.07.2023 zeigt der Sender mit „Der Bozen-Krimi – Mord am Penser Joch“ den 13. Film der Reihe. Darin halten ein mysteriöser Mord an einem pensionierten Polizisten und ein milliardenschweres Staudammprojekt der Mafia „Capo“ Sonja Schwarz auf Trab. Dass dann auch noch Undercover-Agent Riccardo sie an ihrer Liebe zu ihm zweifeln lässt, macht die Situation nicht entspannter.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Der Bozen-Krimi – Mord am Penser Joch“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im Oktober 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Donnerstag, 06.07.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 07.07.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es „Mord am Penser Joch“ in der ARD-Mediathek?

Der Film ist im Anschluss in der ARD-Mediathek verfügbar. Solltet ihr „Mord am Penser Joch“ also verpassen, steht er euch dort ein Jahr lang zur Verfügung.

Worum geht es in „Der Bozen-Krimi – Mord am Penser Joch“?

In den Bergen nahe Bozen wird die Schlacht am Bergisl nachgestellt. Doch dabei fließt unvorhergesehen echtes Blut. Denn ein Teilnehmer wird mit einem Armbrustpfeil erschossen und so beginnt für Sonja Schwarz ein ungewöhnlicher Fall. Der Tote war ein pensionierter Polizist, der wie jedes Jahr mit seinen ehemaligen Kollegen am Reenactment teilnahm. „Capo“ Sonja Schwarz und ihr Partner Jonas Kerschbaumer suchen nach Verdächtigen in der Hobbyhistoriker-Szene und finden dabei eine neugierige Journalistin. Damit nicht genug, denn sie finden heraus, dass ein vermeintlich gelöster, alter Fall doch nicht so ganz abgeschlossen ist. Der Undercover-Agent Riccardo erhält in der Zwischenzeit einen delikaten Auftrag von Mafia-Statthalter Lagagna: Er soll die Umweltpolitikerin Maria Senoner verführen, damit sie das Staudammprojekt der Mafia durchwinkt. Zufällig beobachtet Sonja die beiden zusammen, was ihr Vertrauen in ihren Geliebten erschüttert – er hat sie einmal mehr nicht eingeweiht.

Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihr Kollege Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab, l.) befragen den Ex-Polizisten Urbacher (Fritz Egger).

© Foto: ARD Degeto/Hans-Joachim Pfeiffer

Die Besetzung von „Der Bozen-Krimi – Mord am Penser Joch“ im Überblick

Chiara Schorsa und Gabriel Raab schlüpfen auch in „Mord am Penser Joch“ in die Rollen der Polizisten Capo Sonja Schwarz und Jonas Kerschbaumer, die sich gemeinsam den verschiedensten Herausforderungen stellen.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Chiara Schoras – Capo Sonja Schwarz

Gabriel Raab – Jonas Kerschbaumer

Stefano Bernardin – Riccardo Riello

Lisa Kreuzer – Katharina Matheiner

Leonardo Nigro – Michele Lagagna

Charleen Deetz – Laura Schwarz

Hanspeter Müller-Drossaart – Peter Kerschbaumer

Sinja Dieks – Sofia Lanthaler

Picco von Groote – Maria Senoner

Fritz Egger – Thomas Urbacher

Helmut Bohatsch – Robert Baumgartner

Mariam Hage – Lena Schatte

Kevin Andrés Scepi – Lorenzo Frattini

Katharina Haudum – Monika Frank

David Tobias Schneider – Matthias Frank

Felix Kreutzer – Hannes Pöschl Jr.

Wo wurde „Der Bozen-Krimi – Mord am Penser Joch“ gedreht?

Gedreht wurde der 13. Film der „Bozen-Krimis“ von September bis Oktober 2020. Drehort war wie üblich das in Italien gelegene Südtirol. Vor allem die namensgebende Stadt Bozen, die auch die Hauptstadt des Gebiets Südtirol ist, diente als Hauptdrehort.

„Der Bozen-Krimi“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 18 Filme in der Reihe der „Der Bozen-Krimis“. „Mord am Penser Joch“ ist der 13. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Am 13. Juli geht es direkt weiter mit dem nächsten Film der Reihe – „Verspieltes Glück“.

Die Reihenfolge der „Der Bozen-Krimi“: