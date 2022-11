„Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL an. Im November laufen die beiden neuen Ausgaben von Staffel 5. Doch dieses Mal hält die Show noch mehr Überraschungen bereit als sonst üblich. Denn schon in der Folge am 05.11.2022 mussten die Zuschauer auf gleich zwei Moderatoren verzichten: Günter Jauch musste wegen Corona pausieren und Thomas Gottschalk fiel ebenfalls aus – und auch in der neuen Ausgabe am 12.11.2022 wird er fehlen. Wenn dieses Trio für eine Show zusammenkommt, ist Unterhaltung vorprogrammiert: Barbara Schöneberger Günther Jauch und Thomas Gottschalk treten mehrmals im Jahr beiaufan. Im November laufen die beiden neuen Ausgaben von. Doch dieses Mal hält die Show noch mehr Überraschungen bereit als sonst üblich. Denn schon in der Folge am 05.11.2022 mussten die Zuschauer auf gleich zwei Moderatoren verzichten: Günter Jauch musste wegen Corona pausieren und– und auch in der neuen Ausgabe

ZDF erteilt Thomas Gottschalk Verbot für „Denn sie wissen nicht, was passiert“

weil er nicht darf. das ZDF dem Moderator ein Auftritt-Verbot erteilt. Da am 19.11.2022 die jährliche Ausgabe von Während Jauchs Ausfall gesundheitliche Gründe hat, sieht es bei seinem Kollegen anders aus: Thomas Gottschalk wird in der Folge am 12.11.2022 nicht dabei sein, Wie die „Bild“ berichtet , hat. Da am 19.11.2022 die jährliche Ausgabe von „Wetten, dass..?“ stattfindet, darf Gottschalk in den Wochen vorher nicht in Konkurrenzsendungen auftreten. Das bestätigte eine Sprecherin der „Bild“.

Der Entertainer erklärte dazu: „Es ist bei den Öffentlich-Rechtlichen durchaus üblich, dass sowohl Interpreten als auch Moderatoren vor großen Shows eine Konkurrenzklausel akzeptieren, die ihnen in einem gewissen Zeitraum Auftritte bei der Konkurrenz verbietet.“ Er habe das folglich auch akzeptiert, wenn auch nur zähneknirschend. Denn für eine ZDF-Show muss er zweimal bei RTL aussetzen. „Was das Honorar betrifft, zahle ich da schwer drauf, aber ich habe alles, was ich bin, meinem Erfolg bei ‚Wetten, dass ..?‘ zu verdanken. Da geht’s weder um Kohle noch um juristische Spitzfindigkeiten“, so der Entertainer weiter zur „Bild“.