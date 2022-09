Der Film „Das weiße Schweigen“ ist eine fiktive Geschichte, die auf wahren Geschehnissen rund um den sogenannten „Todespfleger“ Niels Högel basiert. Dieser beging zwischen 1999 und 2005 als Krankenpfleger in verschiedenen Kliniken in Deutschland zahlreiche Morde, die heutzutage als eine der größten Mordserien der bundesdeutschen Kriminalgeschichte gelten. Nachdem der Film bereits im Stream verfügbar ist, zeigt der Sender Vox ihn im September im Free-TV.

Bei „Das weiße Schweigen“ dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein Drama nach wahren Begebenheiten freuen. Bevor der Film im September erstmals im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird, ging er bereits in der RTL-Mediathek online: Dort steht er seit Dienstag, 28.06.2022, als Stream zur Verfügung.

„Das weiße Schweigen“: Sendetermine und Sendezeit auf Vox

Lange war unklar, wann der Film im Free-TV gezeigt wird. Jetzt wurde der Sendetermin bekannt gegeben. „Das weiße Schweigen“ läuft am Mittwoch, 7. September 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr auf Vox. Ob der Film später nochmal wiederholt wird, ist noch unklar.

Darum geht es in „Das weiße Schweigen“

Nach einer mehrjährigen Kinderpause kehrt Krankenpflegerin Clara Horn zurück zu ihrem Job und muss feststellen, dass der Klinikalltag deutlich härter geworden ist. Druck und Stress stehen an der Tagesordnung. Doch Clara merkt, dass etwas nicht stimmt: Es gibt viel zu viele Todesfälle auf ihrer Station. Das kann für die Krankenpflegerin kein Zufall sein. Sie nimmt Rico Weber ins Visier, denn offenbar scheint ihr Kollege für die Todesfälle verantwortlich zu sein. Clara steht ein Höllenritt bevor, neben ihrem eigenen Zweifel muss sie auch einen massiven Widerstand im Kollegium überwinden.

In „Das weiße Schweigen“ versucht Clara Horn die Machenschaften ihres Kollegen Rico Weber (Kostja Ullmann) aufzudecken.

„Das weiße Schweigen“: Trailer

Gespannt auf den Film? Einen kleinen Vorgeschmack bekommt ihr im Trailer zu „Das weiße Schweigen“:

Die Besetzung von „Das weiße Schweigen“

Die Hauptrollen in „Das weiße Schweigen“ spielen Julia Jentsch und Kostja Ullmann. Wer die anderen Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Julia Jentsch – Clara Horn

Kostja Ullmann – Rico Weber

Alessija Lause – Sina Kosic

Benjamin Radjaipour – Dr. Yildiz

Elena Uhlig – Barbara Heckel

Siemen Rühaak – Marcus Horn

Finnley Berger – Leon Horn

Volkert Kraeft – Herr Berger

„Das weiße Schweigen“: Hintergrund zu Niels Högel

Niels Högel beging zwischen den Jahren 1999 und 2005 in seiner Tätigkeit als Krankenpfleger zahlreiche Morde in deutschen Kliniken. Er spritzte seinen Patientinnen und Patienten Medikamente ohne ärztliche Anordnung. Diese lösten dann lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen sowie einen Blutdruckabfall aus, damit er sie anschließend reanimieren konnte. Niels Högel suchte dabei den Nervenkitzel und genoss die Anerkennung. Auch im Nachhinein schien er keine Reue für seine Taten zu zeigen.

Der „Todespfleger“ wurde für 100 Morde angeklagt und in 85 Fällen verurteilt. Es wurde in weitaus mehr Fällen ermittelt, jedoch konnten nicht in allen Verdachtsfällen die Todesursache zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Mordserie von Niels Högel gilt als eine der größten in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte.