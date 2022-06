Das Medical-Drama „Der Schiffsarzt“ ist eine neue Serie, die ab Donnerstag, 02.06.2022, mit sechs Folgen an den Start geht. Ausgestrahlt wird die Mini-Serie zunächst auf RTL Plus, später im Jahr folgt die Free-TV-Premiere. Darin geht es um den Schiffsarzt Dr. Eric Leonhard, dessen Ehefrau spurlos verschwindet.

Wann läuft die Serie auf RTL Plus ?

? Wann wird sie im Free-TV ausgestrahlt?

ausgestrahlt? Worum geht es?

Wer sind die Darsteller im Cast?

In dieser Übersicht findet ihr alle Infos rund um die Ausstrahlung, Besetzung, Handlung, Trailer, Episodenguide und Drehorte.

„Der Schiffsarzt“: Start auf RTL Plus

Die neue Mini-Serie umfasst insgesamt sechs Folgen à 45 Minuten. Ab Donnerstag, 02.06.2022, stehen alle Episoden auf RTL Plus zur Verfügung.

„Der Schiffsarzt“: Ausstrahlung auf RTL

Da das Medical-Drama zunächst auf RTL Plus verfügbar ist, fragen sich die Zuschauer, wann „Der Schiffsarzt“ im TV läuft. Ein genaues Startdatum und Sendetermine sind aktuell noch nicht bekannt. Jedoch hat der Sender bereits bekannt gegeben, dass die Mini-Serie noch in diesem Jahr auf RTL laufen wird.

„Der Schiffsarzt“: Handlung

Die Welt des Arztes Dr. Eric Leonhard zerbricht, als seine hochschwangere Frau Sarah spurlos verschwindet. Als Hauptverdächtiger rückt Eric in das Blickfeld der Ermittler. Doch er lässt das nicht auf sich sitzen und heuert einen Privatdetektiv an. Es vergeht nicht viel Zeit und Eric wird ein Foto seiner Frau Sarah auf einem Kreuzfahrtschiff zugespielt – offenkundig nach ihrem Verschwinden. Auch Erics Kind sollte inzwischen auf der Welt sein. Der Chirurg und Notfallmediziner zögert nicht lange und geht an Bord des Schiffes. Er heuert als Schiffsarzt an und geht jeder Spur nach, doch trauen kann er niemandem. Der Doktor kann sich nicht nur um seine Angelegenheiten kümmern, denn unter den Bordgästen sind einige Patienten dabei, die seine ärztliche Hilfe benötigen.

„Der Schiffsarzt“: Trailer

Leider gibt es aktuell noch keinen Trailer zur neuen Mini-Serie. Sobald RTL einen veröffentlicht, findet ihr ihn hier.

„Der Schiffsarzt“: Folgen im Episodenguide

Insgesamt sechs Folgen hat die Mini-Serie zu bieten. Jede Episoden hat eine Länge von ca. 45 Minuten. Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide.

Folge 1

An Bord des Schiffes geht Eric jeder Spur nach, die ihn zu seiner verschwunden Frau Sarah führen könnte. Doch einer seiner Patienten, der 18-jährige Justus, bereitet dem Schiffsarzt große Sorgen: Sein angeborener Herzfehler hindert ihn nicht, auf das Kreuzfahrtschiff zu kommen. Denn was keiner ahnt: Justus ist auf einer besonderen Mission, die er geheim hält.

Folge 2

Die Musical-Studentin Clara, die zur Show auf dem Schiff gehört, hat einen Traum: Sie möchte einen Solo-Part übernehmen. Dass sie schwerhörig ist, verschweigt sie jedem. Eric kommt hinter ihr Geheimnis und merkt schnell, dass sie operiert werden muss. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie dadurch komplett taub wird. Währenddessen sucht Eric weiterhin nach seiner Frau Sarah. Dabei vertraut er sich der Schiffs-Krankenschwester Emma an, die den Barmann Joshua diskret nach Sarah befragt. Dieser gibt tatsächlich Auskunft und erzählt, dass sich Sarah seltsam benommen habe.

Folge 3

Die 65-jährige Elisabeth reist alleine auf dem Kreuzfahrtschiff und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Kapitänin Henritte Mosbach bittet Eric, sich die Passagierin genauer anzuschauen. Zuerst ist die Rede von Demenz, doch schnell wird dem Arzt klar, dass ein Trauma Elisabeths Verhalten beeinflusst. Dasselbe vermutet Eric auch bei seiner Frau Sarah, denn sie weiß scheinbar nicht mehr, wer sie ist. Mit Hilfe von Emma findet er heraus, dass Sarah frühzeitig das Kreuzfahrtschiff verlassen hat.

Folge 4

Die Hebamme und alleinerziehende Mutter Sybille befindet sich mit ihrer Tochter auf dem Schiff und gönnt sich einen kleinen Urlaub. Doch als die Tochter auf einmal Nasenbluten bekommt und der Verdacht auf Leukämie besteht, taucht Sybille plötzlich unter. Währenddessen sucht Eric weiter nach seiner Frau Sarah. Er konnte herausfinden, dass sie auf Teneriffa von Bord gegangen ist. Als das Schiff dort anlegt, zögert der Schiffsarzt nicht lange und sucht die Insel nach seiner Frau und seinem bereits geborenen Sohn ab.

Folge 5

Lisa, die Tochter von Kapitänin Henriette Mosbach, verbringt ihre Schulferien an Bord. Bei einem Spiel mit ihrer Freundin Marie verunglückt Lisa schwer. Eric setzt alle Hebel in Bewegung um das Mädchen zu retten. Derweil taucht ein Überwachungsvideo von Erics verschwundener Frau auf. Doch was er sieht, beunruhigt ihn: In Sarahs Blick liegt Todesangst.

Folge 6

Paul und Max wollen noch einen gemeinsamen Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff verbringen, bevor Max in die USA muss. Doch was Paul seinem Freund verschweigt, hat schwere Folgen: Er leidet an Mukoviszidose und wartet auf ein rettendes Transplantat. Doch ohne Spenderlunge bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Eric wird ein Video zugespielt, auf dem er Sarah sieht. Doch was er zu sehen bekommt, versetzt ihn in Schockstarre...

Eric sucht seine Frau Sarah, die spurlos verschwunden ist. An Bord eines Kreuzfahrtschiffes nimmt er die Suche auf.

© Foto: RTL / UFA FICTION / Wolfgang Ennenbach

„Der Schiffsarzt“: Besetzung

Die Darsteller der neuen Mini-Serie sind keine unbekannten Gesichter. So kennt man den Hauptdarsteller Moritz Otto etwa aus der Reihe „Morden im Norden“. Anna Puck, die als Kapitänin zu sehen ist, hat bereits in „Alarm für Cobra 11“ mitgespielt. Als Tänzerin Darya Petrova ist außerdem Profitänzerin Ekaterina Leonova in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen. Die weiteren Darsteller und ihre Rollen seht ihr hier im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Moritz Otto – Dr. Eric Leonhard, Schiffsarzt

Anna Puck – Henriette Mosbach, Kapitänin

Eva Löser – Emma, Krankenschwester

Frédéric Brossier – Joshua, Barmann

Sylta Fee Wegmann – Sarah, verschwundene Ehefrau des Schiffsarztes

Isabelle Julie Geiss – Marlene, Assistenzärztin

Philipp Christopher – Pablo Ruiz, Sicherheitsoffizier

Patrick Heinrich – Karl Hesse, Privatdetektiv

Kai Albrecht – Michael Mosbach, Ex-Mann von Kapitänin Henriette

Martha Haberland – Lisa Mosbach, Tochter von Kapitänin Henriette

Ekaterina Leonova – Darya Petrova, Choreographin

„Der Schiffsarzt“: Drehorte

Spannend ist die Frage, wo die Drama-Serie gedreht wurde. Gezeigt werden atemberaubende Filmkulissen, die den Zuschauern Fernweh vermitteln. Hauptspielplatz waren Berlin, Spanien sowie das Schiff „Mein Schiff 3“, das von der Reederei „TUI Cruises“ zur Verfügen gestellt wurde. Die Szenen wurden alle bei laufendem Publikumsbetrieb gedreht, weshalb das Bordhospital in Berlin nachgebaut wurde.