Eine scheinbar unmögliche Liebe an einem legendären Ort, in einer Zeit voller Gegensätze: Die historische Event-Serie „Das Haus der Träume“, die ab September auf RTL+ zu sehen ist, zieht die Zuschauer hinein ins Berlin der 1920er Jahre. Im Mittelpunkt stehen dabei das berühmte Kaufhaus Jonass und eine junge Liebe, die über Grenzen hinweg geht und gleichzeitig unmöglich ist.

In dieser Übersicht zur neuen Event-Serie erfahrt ihr alles rund um Sendetermine, Stream, Handlung, Trailer, Besetzung und Drehorte.

RTL hat die neue Event-Serie online first für September angekündigt: Ab dem 18.09.2022 stehen die ersten sechs Folgen als Stream auf RTL+, früher TVNow, zum Abruf bereit.

Sicher ist: „Das Haus der Träume“ wird auch im TV gezeigt. Wann das sein wird, ist aber noch unklar. RTL plant die Free-TV-Ausstrahlung aktuell für Ende 2022. Sobald genaue Sendetermine feststehen, findet ihr diese hier.

Die Event-Serie besteht aus insgesamt zwölf Folgen, die in zwei Staffeln à sechs Folgen veröffentlicht werden. Eine Folge hat eine Länge von ca. 45 Minuten.

Das Berlin der späten 1920er Jahre strahlt im Aufschwung, gleichzeitig strotzt es vor Dreck und Armut. Mittendrin die junge Vicky Maler, die aus der Provinz nach Berlin zieht. Nach kurzer Zeit ergattert sie einen begehrten Job als Verkäuferin im neueröffneten Kaufhaus Jonass. Und nicht nur das: In einer Tanzbar verliebt sie sich in den scheinbar mittellosen Pianisten Harry. Doch schon bald stellt sich heraus, dass dieser gar nicht mittellos ist: Harry ist der Sohn des Kaufhausbesitzers Arthur Grünberg und dessen Frau Alice. So beginnt eine junge Liebe über gesellschaftliche Grenzen hinweg, die immer unmöglich sein wird… Das Jonass wird zum Brennglas, unter dem sich die Charaktere sowie die politischen Ereignisse jener Zeit auf dramatische Weise vereinen.

Die erste Staffel der Event-Serie besteht aus sechs Episoden à 45 Minuten. Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide.

Im Juli 1928 verlässt die in Armut aufgewachsene Vicky ihre Heimat Pommern und zieht nach Berlin, wo sie bei ihrer Freundin Doris unterkommen will. Dort angekommen muss sie jedoch feststellen, dass die Adresse nicht stimmt. Auf der Suche nach Doris kommt sie in ein Armutsquartier, wo sie der Tänzerin Elsie und dem Bar-Pianisten Harry begegnet. Die drei werden schließlich Zeuge, wie Doris tot aus dem Fluss gezogen wird. Plötzlich obdachlos bittet Vicky Elsie, die sich bereits mit zwei Mädchen ein winziges Zimmer teilt, sie bei sich aufzunehmen. Voller Hoffnung bewerben sich beide im bald eröffnenden Kaufhaus Jonass als Verkäuferinnen – mit Erfolg! Der große Traum auf ein Leben ohne Armut scheint in Erfüllung zu gehen. Was sie nicht wissen: Kaufhausbesitzer Arthur Grünberg steht kurz vor der Pleite, wodurch die Eröffnung des Jonass gefährdet ist.

Arthur Grünberg versucht verzweifelt Geld aufzutreiben, um sein Kaufhaus fertigzustellen. Währenddessen räumen Vicky und Elsie fleißig Waren in die halbfertigen Regale, jedoch für einen Hungerlohn. Ihre Freundinnen halten sich routiniert durch reiche Kavaliere über Wasser, doch Vicky sträubt sich dagegen – schließlich ist sie in Harry verliebt. Sie träumt von einem selbstbestimmten Leben als berufstätige Frau, die keine Kavaliere zum Überleben braucht. Doch dann erfährt sie, dass das Jonass vielleicht nie eröffnen wird. Was Vicky noch nicht weiß: Harry ist in Wahrheit kein mittelloser Musiker, sondern der Sohn des Kaufhausbesitzers.

Das Jonass eröffnet doch. Um das zu ermöglichen, musste Arthur allerdings mit dem neureichen Carl Goldmann paktieren, der seine Tochter Helene mit Harry verkuppeln will. Von all dem ahnt Vicky nichts. Sie genießt ihr Leben als Verkäuferin – bis sie feststellt, dass sie schwanger ist. Denn das Jonass beschäftigt keine Mütter. Vicky will das Kind abtreiben, doch bevor es so weit kommt, taucht Harry auf. Sie entscheiden, das Kind zu behalten. Vicky weiß allerdings immer noch nicht, wer Harry wirklich ist. Als er ihr die Wahrheit sagt, ändert das alles. Denn Vicky weiß, dass ihre Liebe unmöglich ist.

Vicky trennt sich von Harry und behauptet, dass sie das Kind abgetrieben habe. In Wahrheit hat sie es nicht über sich gebracht. Im Jonass verheimlicht sie ihre Schwangerschaft. Bei der Arbeit gibt sie ihr Bestes, in der Hoffnung, dass man die beste Verkäuferin nicht vor die Tür setzen wird. Obwohl ihr es gelingt, die Schuhabteilung zum Stadtgespräch zu machen, wird sie das nicht vor der Kündigung bewahren. Harry hat unterdessen mit seinen Eltern gebrochen und verdient sein Geld mit Jazz. Gerade als er eine Tournee plant, steht Vicky wieder vor seiner Tür und offenbart ihm, dass sie das Kind behalten hat.

Vicky ist im Jonass gekündigt worden und sucht vergeblich Arbeit. Harry, der ihr ihre Lüge nicht verzeihen kann, hält an seinen Tourneeplänen fest. Doch als Vicky fast eine Fehlgeburt erleidet, besinnt er sich anders. Die beiden finden erneut zueinander. Währenddessen gerät die Wirtschaft ins Wanken und mit ihr das Jonass. Einmal mehr ist Carl Goldmann der Einzige, der Arthur Grünberg einen Kredit geben will. Doch dafür hat er eine Bedingung: Harry soll seine Tochter Helene heiraten.

Harry, Helene und Vicky sind sich einig: Bei den Plänen der Eltern machen sie nicht mit! Zumal Helene auch gar nicht auf Männer steht. Stattdessen will sie mit einem Stipendium ihr Medizinstudium in Amerika fortführen. Doch ihr Vater lässt sie nur weiter studieren, wenn sie Harry heiratet. Dessen Mutter Alice, eine trockene Alkoholikerin, wird aus Verzweiflung über den drohenden Ruin wieder rückfällig. Während Harry sich dennoch sträubt sich, wird Vicky klar, dass der Preis für ihre Liebe zu hoch ist…

Beim Cast setzen die Macher auf ein neues Gesicht neben bereits erfahrenen Schauspielern: Newcomerin Naemi Florez spielt die Hauptrolle Vicky Maler an der Seite von Ludwig Simon als Harry Grünberg. Wer die weiteren Darsteller der Event-Serie sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Vicky Mahler – Naemi Florez

Harry Grünberg – Ludwig Simon

Arthur Grünberg – Alexander Scheer

Elsie Schön – Amy Benkenstein

Alice Grünberg – Nina Kunzendorf

Ilsa Schnabel – Valery Tscheplanowa

Franz Helbig – Paul Zichner

Carl Goldmann – Samuel Finzi

Helene Goldmann – Gala Othero Winter

Helmi – Anna Schimrigk

Gertie – Milena Arne Schedle

„Das Haus der Träume“: Drehorte der RTL-Serie

Die zwölf Folgen von „Das Haus der Träume“ wurden in zwei Blöcken im Herbst 2021 und im Frühjahr 2022 produziert. Die Drehorte waren Berlin, Brandenburg und das sächsische Görlitz. Alle Aufnahmen des Kaufhaus Jonass – sowohl innen als auch außen – wurden ausschließlich im und am Kaufhaus Görlitz gefilmt, das 1913 im Jugendstil erbaut wurde. Die Dachterrasse ist ein ebenerdiger Nachbau der Original-Kaufhausterrasse aus Holz, der vor Greenscreen gedreht wurde.