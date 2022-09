Die erste Staffel von „Der Schiffsarzt“ läuft bereits seit Anfang Juni auf RTL Plus. Ab dem 20. September 2022 wird die Serie im Free-TV auf RTL ausgestrahlt. Doch die Fans fragen sich bereits: Wird es Staffel 2 geben? Immerhin enden die Folgen mit einem aufwühlenden Finale, sodass eine Fortsetzung durchaus denkbar wäre...

Wann startet Staffel 2 ?

? Wann laufen die Folgen auf RTL?

auf RTL? Was passiert in der zweiten Staffel?

Wer sind die Schauspieler?

Start, Sendetermine, Besetzung und Co. – alles was zu Staffel 2 von „Der Schiffsarzt“ bekannt ist, findet ihr hier.

Gibt es Staffel 2 von „Der Schiffsarzt“?

Wer die Serie bereits auf RTL Plus gesehen hat, fragt sich nach dem fulminanten Staffel-Finale, ob es eine Fortsetzung gibt. Da die Free-TV-Ausstrahlung jedoch erst am 20. September 2022 startet, bleibt der Erfolg abzuwarten. Somit steht eine Fortsetzung also noch in den Sternen.

„Der Schiffsarzt“: Start und Sendetermine von Staffel 2

Nachdem die erste Staffel endlich im Free-TV läuft, fragen sich die Fans, wann es mit der zweiten Staffel losgeht. Aktuell gibt es jedoch noch keinen Starttermin und keine Sendezeiten. Falls die Produzenten eine Fortsetzung planen, wäre es wahrscheinlich, dass Staffel 2 zunächst wieder exklusiv auf RTL Plus zu sehen sein wird, bevor sie auf RTL läuft. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, ergänzen wir die Infos an dieser Stelle.

„Der Schiffsarzt“ Staffel 2 im Stream auf RTL Plus

Die Folgen der ersten Staffel waren bereits ab Juni auf RTL Plus verfügbar. Daher könnte man davon ausgehen, dass die zweite Staffel auch im Stream zur Verfügung stehen dürfte. Somit könnt ihr die einzelnen Episoden nachträglich anschauen, falls ihr sie verpassen solltet.

„Der Schiffsarzt“ Staffel 2: Folgen

Da es bisher noch kein offizielles Statement zu einer Fortsetzung gibt, sind auch die Folgen und deren Anzahl unbekannt. Es lässt sich also nur vermuten, dass es – wie in Staffel 1 – sechs Folgen geben wird, die an zwei Abenden im Free-TV laufen.

„Der Schiffsarzt“ Staffel 2: Handlung

Zur Handlung der Fortsetzung ist ebenfalls noch nichts bekannt. Es wäre aber denkbar, dass neben neuen Patienten vor allem auch neue Hinwesie auf Dr. Eric Leonhard warten. Denn nach dem Video, das ihn in Schockstarre versetzt, bleibt dem Arzt nichts anderes übrig, als zu handeln...

Die Besetzung von „Der Schiffsarzt“ Staffel 2

Die Darsteller der Mini-Serie sind keine unbekannten Gesichter. So kennt man den Hauptdarsteller Moritz Otto etwa aus der Reihe „Morden im Norden“. Anna Puck, die als Kapitänin zu sehen ist, hat bereits in „Alarm für Cobra 11“ mitgespielt. Es ist wahrscheinlich, dass die Hauptrollen auch in der zweiten Staffel zu sehen sein werden. Bekannt ist dazu jedoch noch nichts.

Hier seht ihr die aktuellen Rollen und deren Darsteller: