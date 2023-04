Wie gewohnt ist „Das Traumschiff“ im ZDF an Ostern unterwegs: Am Ostersonntag, 09.04.2023, steuert es Vancouver an. Auf Kapitän Max Parger und sein Team warten nicht nur neue Passagiere, sondern vor allem auch spannende Geschichten und das ein oder andere Abenteuer...

Um was geht es in „Das Traumschiff: Vancouver“? Wer spielt in dieser Folge mit? Und gibt es sie in der ZDF-Mediathek? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Das Traumschiff – Vancouver“: Sendetermin und Sendezeit

Mehrmals im Jahr zeigt das ZDF eine neue Folge der beliebten „Traumschiff“-Reihe. Mit Vancouver peilt es an Ostersonntag erneut ein kanadisches Reiseziel an. Die Folge wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 09.04.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es die Folge „Vancouver“ in der ZDF-Mediathek als Stream?

Wer zum regulären Sendetermin nicht einschalten kann, hat Glück: Die „Traumschiff“-Folge ist bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch die „Vancouver“-Episode auch noch im Nachhinein anschauen, denn sie steht für ein Jahr als Stream zur Verfügung.

„Das Traumschiff – Vancouver“: Die Handlung am 09.04.2023

Dr. Jessica Delgado hat ihre Freundin Maike Kappes auf der Reise nach Kanada als Gast dabei. Maike, die ihr Leben durch mathematische Berechnungen plant, scheint in Navigationsoffizier Jan Riether endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Doch bevor ihr Glück vollkommen ist, muss sie noch den 15. Kuss eines anderen Mannes erhalten.

Neben dieser Herausforderung muss sich Dr. Delgado auch um einen besonderen Patienten an Bord kümmern: den Hypochonder Jens Kessler. Nach Sichtung seiner Krankenakte ist sie sicher, dass nur ein spezielles Medikament ihm helfen kann.

Corinna Sander, die an Multipler Sklerose leidet, wollte eigentlich alleine den Autor James Munro suchen, um die Auflösung des offenen Endes seines Buches und dadurch mehr über ihre eigene Krankheit zu erfahren. Doch als ihr Verlobter Tarik Stein auftaucht, machen sie sich gemeinsam auf die Suche. Eine Lüge von Tarik droht jedoch, ihr Vorhaben zu vereiteln, und ein neuer MS-Schub kündigt sich bei Corinna an. Wird sie trotzdem die Antworten finden, die sie sucht?

Rainer Chrom hat nach dem Tod seiner Frau ein schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn Niklas. Die Reise soll die beiden wieder näherbringen, doch in Vancouver entdeckt Rainer seinen Sohn inmitten von Dragqueens – und in einem Kleid. Wird er die neue Seite seines Sohnes akzeptieren können?

Martin Grimm wurde ein Angebot gemacht, Kapitän auf einem anderen Schiff zu werden. Er geht mit Kapitän Parger auf einen Abenteuerausflug, in dem Glauben, dass nur Hanna Liebhold von dem Angebot weiß. Allerdings müssen sie nach einem Kajakunfall in der Wildnis Kanadas übernachten und geraten dabei in einen Streit. Angesichts all dieser Ereignisse stellt sich die Frage, welche Entscheidung Martin Grimm treffen wird...

Niklas Chrom (Levi Busch) und Daniel Gruber (Jean Luc Caputo) können es nicht fassen: Auf der Kreuzfahrt in Vancouver treffen sie auf Bruce Darnell.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Das sind die Darsteller in der „Vancouver“-Folge an Ostern 2023

Florian Silbereisen schlüpft bereits seit Ende 2019 in die Rolle des Kapitäns Max Parger. Neben ihm stehen in der „Vancouver“-Folge weitere bekannte Gesichter vor der Kamera: Entertainer Bruce Darnell ud Komiker Ingolf Lück übernehmen Gastrollen. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr in der Übersicht:

Rolle – Schauspieler

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Staff-Kapitän Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Dr. Jessica Delgado – Collien Ulmen-Fernandes

Corinna Sander – Leonie Brill

Maike Kappes – Birthe Wolter

Rainer Chrom – Herbert Ulrich

Niklas Chrom – Levi Busch

Jens Kessler – Ingolf Lück

Tarik Stein – Omar Akbar

Jan Riether – Karim Cherif

Daniel Gruber – Jean Luc Caputo

James Munro – Robert Seeliger

Wann und wo wurde „Das Traumschiff – Vancouver“ gedreht?

Womöglich ist die „Vancouver“-Folge für den einen oder anderen Zuschauer eine neue Urlaubs-Inspiration. Die Landschaften Kanadas laden zum Träumen ein. Die Reiseroute führt in den Südwesten der Provinz British Columbia, genauer gesagt nach Vancouver. Die Dreharbeiten fanden vom 16. April bis 20. Juni 2022 an Bord der MS Amadea sowie vor Ort in Vancouver statt.

„Das Traumschiff“: Alle Kapitäne der ZDF-Reihe

Die beliebte ZDF-Reihe lief 1981 erstmals im Fernsehen. Seither hatten insgesamt fünf Kapitäne das Steuer in der Hand.