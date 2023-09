Wer kennt sich im eigenen Land am besten aus? Egal, ob Städte, geheime Orte, Architektur oder Landschaften – die Kandidaten müssen ihr Wissen unter Beweis stellen. Am Samstag, 23.09.2023, treten zwei prominente Rateteams in der ZDF-Sendung „Das große Deutschland-Quiz“ gegeneinander an. Die Gewinnsumme geht an einen guten Zweck.

Gibt es die Sendung in der ZDF-Mediathek? Was ist das Konzept der Show? Und welche Kandidaten sind dabei? Alle Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Das große Deutschland-Quiz“: Sendetermin und Sendezeit

Der Samstagabend lädt zum Mitraten ein: Die Quiz-Show, in der es um das eigene vertraute Land geht, läuft zur Primetime im ZDF. Zwar sind die Sommerferien vorbei, doch diese Sendung bringt nicht nur eine Menge Wissen mit sich, sondern auch Lust auf die nächste Reise innerhalb Deutschlands.

Der Sendetermin und Sendezeit im Überblick:

Samstag, 23.09.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Das große Deutschland-Quiz“ in der ZDF-Mediathek?

Eine Spiel- und Quizreise durch unser Land: Die Show verspricht Wissbegierigen jede Menge neues Wissen und macht auch noch Lust auf Urlaub. „Das große Deutschland-Quiz“ läuft am 23.09.2023 im ZDF. Wer die Wissenssendung verpasst, hat jedoch Glück: Nach der Ausstrahlung im TV ist die Show in der ZDF-Mediathek abrufbar und kann dort gestreamt werden.

Das ist das Konzept von „Das große Deutschland-Quiz“

zwei prominente Rateteams den Fragen von Moderatorin Quiz-Fragen, die auf die Promis zukommen. Dabei wird der Abend von Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen begleitet. Im Finale tritt schließlich stellvertretend ein Kandidat pro Team an, um die Gewinnsumme von 50.000 Euro zu erhalten. Diese wird an den guten Zweck des Siegerteams gespendet. In „Das große Deutschland-Quiz“ stellen sichden Fragen von Moderatorin Sabine Heinrich. Dabei geht es um das vertraute Deutschland und welcher prominente Kandidat sich am besten auskennt. Städte, unbekannte oder geheime Orte, Architektur und Landschaften, Naturschauplätze, berühmte und unbekannte Persönlichkeiten, Traditionen, Kultur- und Bodenschätze sind einige Themen der, die auf die Promis zukommen. Dabei wird der Abend von Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen begleitet. Im Finale tritt schließlich stellvertretend ein Kandidat pro Team an, um die Gewinnsumme vonzu erhalten. Diese wird an dendes Siegerteams gespendet.

Das sind die Kandidaten am 23.09.2023

Acht Promis, die zwei Rateteams bilden, spielen für den guten Zweck. Dabei stellen sie sich den Fragen rund um Deutschland. Neben Naturschauplätzen, Architektur und Landschaften geht es auch um Traditionen und Kultur. Wer kennt sich im eigenen Land am besten aus und schafft es bis ins Finale?

Welche Promis am Samstag, 23.09.2023, dabei sind, erfahrt ihr hier:

Das sind die Kandidaten, die am 23.09.2023 für einen guten Zweck ihr Wissen unter Beweis stellen.

© Foto: ZDF/Sascha Baumann

Das ist Moderatorin Sabine Heinrich

In „Das große Deutschland-Quiz“ stellen sich die beiden Rateteams den Fragen von Moderatorin Sabine Heinrich. Sie zählt zu den bekanntesten Radio- und TV-Moderatorinnen Deutschlands. Die Journalistin sah man bereits in den verschiedensten Fernsehsendungen. So moderierte sie die Show „Unser Star für Oslo“ und wurde deutschlandweit bekannt. Danach folgten „Echo 2010“ und die Dokureihe „Unser Land in den 70ern“. Die Karriere der Journalistin begann jedoch im Radio bei „WDR 2 Morgenmagazin“. Heinrich erhielt für ihre Leistung den „Deutschen Radiopreis“ in der Kategorie „Beste Moderatorin“. Privat hält sich die Moderatorin eher bedeckt. 2016 brachte sie ihr erstes Kind auf die Welt. Ausführliche Infos zur Moderatorin Sabine Heinrich findet ihr in ihrem Porträt.