Sabine Heinrich ist eine bekannte deutschen Moderatorin. Ihre Karriere startete im Hörfunk, doch mittlerweile ist sie vor allem für ihre Moderationen im WDR bekannt. Außerdem übernahm sie schon zweimal die Moderation des deutschen Vorentscheids für den „Eurovision Song Contest“ und ist immer wieder bei „Das große Deutschland-Quiz“ im ZDF zu sehen.

Doch was ist abseits der Kamera über sie bekannt? Wir haben Sabine Heinrich genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Vermögen findet ihr hier.

Sabine Heinrich im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu der Fernsehmoderatorin im Überblick:

Name: Sabine Heinrich

Sabine Heinrich Beruf: Hörfunk- und Fernsehmoderatorin

Hörfunk- und Fernsehmoderatorin Geburtstag: 27. Dezember 1976

27. Dezember 1976 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,67 m

1,67 m Geburtsort: Unna

Unna Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: ein Kind

ein Kind Instagram: sabheinrich

Sabine Heinrich moderiert „Das große Deutschland-Quiz“ im ZDF

Die Moderatorin Sabine Heinrich begrüßt am 23. September 2023 in „Das große Deutschland-Quiz" zwei prominente Rateteams zu einer Spiel- und Quizreise durch Deutschland. Dabei geht es um Städte, unbekannte oder geheime Orte, Architektur und Landschaften, Naturschauplätze, berühmte und unbekannte Persönlichkeiten, Traditionen und Kultur- und Bodenschätze. Die Fragen und verblüffenden Antwortmöglichkeiten werden mit Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen inszeniert. In wechselnden Duellen treten die beiden Teams gegeneinander an. Im Finale tritt schließlich stellvertretend ein Kandidat pro Team an, um die Gewinnsumme von 50.000 zu erhalten. Diese wird an den guten Zweck des Siegerteams gespendet. Mit dabei sind Natalia Wörner, Marcel Reif, Sonja Zietlow , Oliver Mommsen, Jörg Hartmann, Axel Milberg, Jeanette Biedermann und Ulrike von der Groeben.

Hat Sabine Heinrich einen Ehemann und Kinder?

Sabine Heinrich hält ihr Privatleben komplett von der Öffentlichkeit fern. Ob es einen Mann in ihrem Leben gibt, hält sie unter Verschluss, weshalb nicht bekannt ist, ob sie verheiratet ist. Anders als ihr Liebesleben konnte sie ihre Schwangerschaft im Jahr 2016 jedoch nicht geheim halten. Weitere Details zu ihrem Kind hat sie jedoch nicht veröffentlicht.

So ist Sabine Heinrich aufgewachsen

Sabine Heinrich wurde in Unna geboren und ist die Tochter einer Friseurin. Während ihrer Zeit im Ruhrgebiet hat sie auch ihre Liebe zum Radio entdeckt. Mit fünf Jahren bekam sie ihr erstes Radio. Daraus hat sich ein besonderes Talent entwickelt: „Bis heute kann Sabine Heinrich sämtliche Moderatoren in kürzester Zeit an der Stimme erkennen. Zu Hause läuft in jedem Raum ein anderer Sender. Zeitgleich“, beschreibt der WDR auf ihrer Webseite in Sabines Porträt.

Das ist Sabine Heinrichs Karriere beim WDR

Im Jahr 2006 war Sabine Heinrich an der Seite des Fernsehmoderators Thorsten Schorn in der zehnteiligen Live-Show „Schorn und Heinrich“ im WDR zu sehen. Zwei Jahre später moderierte sie schließlich die Aftershowparty des Musikpreises „1Live Krone“. Ab 2010 gehörte Sabine Heinrich zum Team der Außenreporter bei der WDR-Sendung „Zimmer frei!“. Zudem moderierte sie beim öffentlich-rechtlichen Digitalsender One das tägliche Magazin „Einsweiter“, welches im Auftrag des WDRs produziert wurde. Ab September 2011 hatte Sabine Heinrich daraufhin eine wöchentliche Gesprächssendung unter dem Namen „1Live Talk mit Frau Heinrich“, für welche sie den Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Moderatorin“ erhielt. In der Serie „Unser Land in den 70ern“ des WDR-Fernsehens übernahm Sabine Heinrich 2017 die Folge ihres Geburtsjahres „Das Jahr der Helden – 1976“ und ein Jahr später in der Fortsetzung „Unser Land in den 80ern“ die Folge „Zurück in die Zukunft – 1985“.

Sabine Heinrichs Moderationen: „Unser Star für Oslo“ und Co.

Sabine Heinrich moderierte im Jahr 2010 an der Seite des Fernsehmoderators Matthias Opdenhövel die Echoverleihung im Ersten sowie die Sendung „Unser Star für Oslo" auf ProSieben. Des Weiteren moderierte das Duo die Vorberichterstattung des „Eurovision Song Contests" am Abend und die Grand-Prix-Party im Anschluss. Auch im darauffolgenden Jahr übernahm Sabine Heinrich zusammen mit Opdenhövel die Moderation zum deutschen Vorentscheid des ESCs. Im Juli 2021 moderierte sie dann erstmals die ZDF-Quizsendung „Das große Deutschland-Quiz", welche zunächst im Vorabendprogramm ausgestrahlt, später jedoch zur Primetime gezeigt wurde.

Das ist Sabine Heinrichs Buch „Sehnsucht ist ein Notfall“

Neben ihrer Karriere als Moderatorin ist Sabine Heinrich auch als Autorin aktiv. Im März 2014 veröffentlichte sie ihren ersten Roman unter dem Namen „Sehnsucht ist ein Notfall“. Dieser handelt von Eva, die ihren Partner betrügt und daraufhin herausfindet, dass sie mit ihrer Affäre viel glücklicher ist. Als sie dann einen Anruf von ihrer Oma erhält, welche erst vor kurzem ihren Opa verlassen hat, beschließen die beiden nach Italien abzuhauen.

Das ist Sabine Heinrichs Podcast „Hirn & Heinrich“

Sabine Heinrich veröffentlicht einmal im Monat Episoden ihres eigenen Podcasts „Hirn & Heinrich – der Wissenspodcast des DZNE“. Sie spricht darin vor allem über Erkrankungen, die Nervenzellen schädigen und zerstören, wie zum Beispiel Alzheimer, Demenz und Parkinson. Wo steht die Forschung aktuell? Welche Krankheitsmechanismen und -ursachen sind bekannt? Welche Hoffnung versprechen Medikamente, und was kann man heute schon tun, um Krankheitsrisiken zu senken oder um die Lebensqualität von Patienten und Angehörigen zu verbessern? – all diese Fragen stellt sie international führenden Wissenschaftlern des Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.

Hat Sabine Heinrich einen Instagram-Account?

Sabine Heinrich hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren mehr als 61.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt sie gerne spontane Einblicke in ihren Alltag.

Wie hoch ist das Sabine Heinrichs Vermögen?

Im Laufe ihrer Karriere dürfte Sabine Heinrich bisher den ein oder anderen Euro verdient haben. Wie hoch ihr Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.