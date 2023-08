Jeden Monat präsentiert Moderator Rudi Cerne in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ ungeklärte Kriminalfälle im ZDF. Am Mittwoch, 13.09.2023, läuft die September-Folge. Auch hier erhofft sich die Polizei hilfreiche Tipps von den Zuschauern.

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF-Mediathek im Überblick.

„Aktenzeichen XY“ September 2023: Das sind die Fälle

In der Folge am 13.09.2023 gibt es vier Film-Fälle. Diese sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Zudem wird ein neuer Kandidat für den XY-Preis vorgestellt.

Film-Fall 1: Tote one Namen

In den vergangenen Sendungen wurden immer wieder Fälle der internationalen BKA-Kampagne „Identify me“ vorgestellt – so auch dieses Mal. Im fünften Fall macht ein Forstarbeiter einen schockierenden Fund. Er entdeckt in einem tiefen Loch im Wald die Leiche einer Frau. Die Polizei findet heraus, dass sie ermordet wurde, doch keiner weiß, wer sie ist.

Film-Fall 2: Mord auf dem Heimweg

Eine junge Frau verbringt einen Abend in der Disco. Vermutlich wollte sie einfach nur Spaß haben. Den Heimweg tritt sie mit dem Fahrrad an, doch sie wird nicht mehr wieder gesehen – zumindest nicht lebendig. Als die Polizei den Vermisstenfall übernimmt, finden sie schnell die Leiche der jungen Frau.

Film-Fall 3: Zwei Männer auf Beutezug

Zwei Diebe möchten ein Juweliergeschäft ausrauben, doch das gestaltet sich schwierig. Die Angestellten sind ihnen zu wachsam. Also besuchen sie den Laden in einem Fünf-Minuten-Takt, bis sie beschließen, dass sie nicht länger warten wollen. Als sie das nächste Mal das Geschäft betreten, wenden sie Gewalt an.

Film-Fall 4: Überfall im Reihenhaus

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass man fremde Menschen im Dorf sieht. Ein Anwohner dachte sich zunächst auch nichts dabei, als er Fremde in seiner Nachbarschaft beobachtete. Ungewöhnlich war jedoch, dass sie immer wieder auftauchten. Scheinbar haben sie die Gegend abgecheckt, denn nur wenige Zeit später wurden der Anwohner und seine Frau überfallen.

Der XY-Preis 2023

Häufig passieren die grausamsten Taten am helllichten Tag auf offener Straße. So auch in diesem Fall. Ein Mann ist gerade auf seinem Weg zu einem Kumpel. Völlig unvorbereitet wird er Zeuge einer schrecklichen Tat – ein Messerangriff auf eine dreifache Mutter. Der Mann überlegt nicht lange, sondern schreitet sofort ein. Damit hat er der Frau das Leben gerettet und ist nun für den XY-Preis 2023 nominiert.

„Aktenzeichen XY“: Die Sendetermine im September 2023

Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat. Außerdem kann die Folge im Die Sendung mit Moderatorläuft immer an einem Mittwoch im Monat. Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

Die Sendetermine zur September-Ausgabe:

Mittwoch, 13.09.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 13.09.2023, um 23:10 Uhr im ZDFneo

Donnerstag, 14.09.2023, um 03:15 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ 2023 in der ZDF-Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Seit Herbst 2022 ist seine Stimme ebenfalls im neuen Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ zu hören. Er ist zudem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.