Ulrike von der Groeben ist eine deutsche Fernsehmoderatorin und Redakteurin. Zuschauer kennen sie aus den Sport-Nachrichten von „RTL Aktuell“. Hin und wieder wagt sie sich aber auch anderweitig vor die Kamera, wie etwa bei „Let’s Dance“. Im September nimmt sie jetzt an der neuen RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil.

Doch wie tickt die Moderatorin eigentlich privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und wie verlief ihre Karriere? Wir haben Ulrike von der Groeben genauer unter die Lupe genommen.

Ulrike von der Groeben im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zur Fernsehmoderatorin auf einen Blick:

Name: Ulrike von der Groeben

Ulrike von der Groeben Geburtsname: Ulrike Elfes

Ulrike Elfes Beruf: Fernsehmoderatorin und Redakteurin

Fernsehmoderatorin und Redakteurin Geburtstag: 25.03.1957

25.03.1957 Größe: 1,68 m

1,68 m Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Mönchengladbach

Mönchengladbach Ehemann: Alexander von der Groeben

Alexander von der Groeben Kinder: Maximilian und Carolin

Maximilian und Carolin Instagram: ulrikevondergroeben

Ulrike von der Groeben nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Ulrike von der Groeben nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Ulrike von der Groeben nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale?

Hat Ulrike von der Groeben einen Mann und Kinder?

Seit 1991 ist Ulrike mit dem ehemaligen Judoka und Moderator Alexander von der Groeben verheiratet. 1992 bekamen sie den gemeinsamen Sohn Max, der als Schauspieler mittlerweile fast bekannter als seine Eltern ist. Ihn hat man schon in „Danger“ und „Fack ju Göhte“ gesehen. 1995 wurde ihre gemeinsame Tochter Carolin geboren, die mittlerweile ebenfalls als Schauspielerin und Synchron- sowie Hörspielsprecherin arbeitet.

Max von der Groeben wurde durch „Fack ju Göhte“ an der Seite von Jella Haase einem großen Publikum bekannt.

Wie ist Ulrike von der Groeben aufgewachsen?

1957 wurde die damalige Ulrike Elfes in Mönchengladbach geboren. Dort ging sie auf die Bischöfliche Marienschule und absolvierte 1975 ihr Abitur. Anschließend studierte sie Germanistik und Geschichte. Kurz darauf folgte ein Volontariat beim RTL-Hörfunk in Luxemburg. Dort beschloss sie, dass sie den Redaktions-Beruf weiterhin ausüben möchte.

Das ist Ulrike von der Groebens Nachrichten-Karriere

Ulrike von der Groebens Karriere begann in den späten 1980ern. Damals war sie Redakteurin beim RTL-plus-Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“ und gleichzeitig auch Moderatorin des „Sportshop“. 1989 wechselte sie den Beruf, blieb jedoch in derselben Branche tätig. Seit Januar desselben Jahres arbeitet sie als Redakteurin und Moderatorin bei „RTL Aktuell“ – und zwar bis heute.

An diesen TV-Shows hat Ulrike von der Groeben teilgenommen

Neben ihrer Tätigkeit in den Nachrichten war Ulrike von der Groeben auch in weiteren TV-Shows zu sehen. Zum Beispiel stellte sie ihr Wissen in den Sendungen „Der große Deutsch-Test“ und „Der große Intelligenz-Test“ unter Beweis. Einige Jahre später fegte sie mit ihrem zugeordneten Tanz-Partner Valentin Lusin über das Parkett der 13. Staffel von „Let’s Dance“. Die beiden schieden jedoch in der sechsten Live-Show aus.

Ulrike von der Groeben hört bei „RTL Aktuell“ auf

Seit 1989 ist Ulrike von der Groeben in der Sportabteilung von „RTL Aktuell“ tätig. Im kommenden Jahr soll damit Schluss sein. Bisher war die Kollegin von Moderator Peter Kloeppel täglich um 18:45 Uhr zu sehen, doch das wird sich ändern. Nachfolgerin wird RTL-Moderatorin Anna Fleischhauer, die bisher die 17-Uhr-Ausgabe moderierte und auch schon das ein oder andere Mal für Ulrike von der Groeben eingesprungen ist.

Hat Ulrike von der Groeben einen Instagram-Account?

Ulrike von der Groeben hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 14.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt sie gerne Einblicke hinter die Kulissen verschiedener Shows. Sie postet zwar nicht viel, doch die Highlights aus ihrem Alltag könnt ihr auf Instagram trotzdem nachverfolgen.

Wie hoch ist Ulrike von der Groebens Vermögen?

Durch ihre jahrelange Karriere in der TV-Branche hat Ulrike von der Groeben gewiss den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch ihr Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.