Eine Quiz-Show, die getreu dem Motto „Da kommst Du nie drauf“, abläuft. Am Mittwoch, 31.08.2022, darf im ZDF wieder mitgeraten werden. Zur Primetime gibt es dann kuriose Fragen über besondere Personen und unfassbaren Tatsachen, die zum Rätseln anregen. Da besonders viel Kreativität gefragt ist, bieten die Spekulationen der prominenten Rateteams viel Platz zum Diskutieren.

Alle Infos zu „Da kommst Du nie drauf“ rund um die Besetzung, den Moderator und die Ausstrahlung im Überblick.

Die Show mit den ungewöhnlichen Fragen, die zum Rätseln anregen, verspricht Unterhaltung pur. Da braucht man doch einige Sekunden länger, bis man eine Antwort auf die Fragen hat. „Da kommst Du nie drauf“ wird zur Primetime im ZDF ausgestrahlt und ist an einem Mittwochabend ein richtiges Familien-Highlight.

Der Sendetermin und Sendezeit im Überblick:

Bei diesen kuriosen Fragen ist jede Menge Kreativität gefragt. Das unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen ist für Wissbegierige genau das richtige. „Da kommst Du nie drauf“ läuft am 31.08.2022 im ZDF. Wer die Wissenssendung verpasst, hat jedoch Glück: Nach der Ausstrahlung im TV ist die Show in der ZDF-Mediathek abrufbar und kann dort gestreamt werden.

Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg und kämpfen um die Auflösung getreu dem Motto: „Da kommst Du nie drauf!“. Die Spekulationen und Diskussionen der Promis regen zum Mitdenken an.

Welche Kandidaten am Mittwoch, 31.08.2022, dabei sind, erfahrt ihr hier:

Aus dem deutschen Fernseher ist er nicht mehr wegzudenken:. Der 58-Jährige begann seine Karriere im Sportgebiet. Bekannt sollte er den meisten als ehemaligersein. In der ARD und im Sat.1-Fußball-Magazin „ran“ moderierte er die Spiele. Kurz darauf bekam er seine erste tägliche„Kerner“. Seit seiner Zeit bei Sat.1 verwendet er den Namen Johannes B. Kerner. Privat hält sich der Moderator eher bedeckt. Was aber über ihn neben seiner Karriere noch alles bekannt ist, erfahrt ihr in seinem Porträt.