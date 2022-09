Seit vielen Jahren ist die Talkshow „Markus Lanz“ ein fester Bestandteil im ZDF-Programm. Dreimal pro Woche begrüßt der Moderator verschiedene Gäste in seinem Studio, um mit ihnen über Themen zu sprechen, die Deutschland und die Welt aktuell bewegen. So auch an diesem Mittwoch, 31.08.2022.

Worum ging es?

Wer war im Studio dabei?

Gibt es die Folge in der Mediathek?

Alle aktuellen Infos rund um Gäste, Thema, Ausstrahlung und Moderator findet ihr hier im Überblick.

Die Gäste und Themen von „Markus Lanz“ am 31.08.22

In jeder Sendung von „Markus Lanz“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Wer am aktuellen Abend zu Gast ist, wird immer nachmittags vor der Sendung bekannt gegeben.

Die Gäste und Themen am 31.08.2022 im Überblick:

Hubertus Heil, Politiker: Der Bundesminister für Arbeit und Soziales (SPD) spricht über die Maßnahmen, um die Härte der Energiekrise sozial abzufedern und über die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt.

Monika Schnitzer, Ökonomin : Die Wirtschaftsweise äußert sich zu den kurz- und langfristigen ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen der Energiekrise sowie zur Zukunftsfähigkeit des deutschen Rentensystems.

: Die Wirtschaftsweise äußert sich zu den kurz- und langfristigen ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen der Energiekrise sowie zur Zukunftsfähigkeit des deutschen Rentensystems. Michael Bröcker, Journalist: Der Chefredakteur von "Media Pioneer" hinterfragt die Wirksam- und Finanzierbarkeit der sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Ampelkoalition.

Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche

Wie gewohnt läuft die Talkshow „Markus Lanz“ auch in dieser Woche dreimal. Die Folgen werden immer wenige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Das ZDF sendet diese dann immer im Spätprogramm.

Die Sendetermine samt Uhrzeit in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 30.08.2022, um 22:50 Uhr

Mittwoch, 31.08.2022, um 23:15 Uhr

Donnerstag, 01.09.2022, um 23:15 Uhr

„Markus Lanz“ in der ZDF-Mediathek

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online noch nachträglich anschauen: In der ZDF Mediathek stehen die alten Folgen als Wiederholung zum Stream bereit.