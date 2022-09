Die Serie „Cobra Kai“ ist gehört zu den Lieblingen der Netflix-Abonnenten. Fans haben Grund zur Freude, denn schon bald startet Staffel 5. Nachdem der Streamingdienst die Fortsetzung bereits vor dem Start der vierten Staffel angekündigt hatte, müssen Fans nun nicht mehr lange warten.

Wann startet Staffel 5?

Um was geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Start, Handlung, Trailer, Folgen, Besetzung – was zur neuen Staffel bekannt ist, findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „Cobra Kai“ Staffel 5 auf Netflix?

Bereits im Sommer 2021 war die Freude bei den „Cobra Kai“-Fans groß: Noch vor der Veröffentlichung der vierten Staffel bestätigte Netflix überraschend die Produktion von Staffel 5.

Mittlerweile steht mit dem 9. September 2022 auch ein konkreter Starttermin für die neuen Folgen fest. Wie gewohnt sind Neuerscheinung am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Cobra Kai“: Um was geht es in Staffel 5?

In der fünften Staffel von „Cobra Kai“ wird direkt an die letzten Ereignisse aus Staffel 4 angeknüpft. Terry Silver, der Kreese aus dem Weg räumen konnte, baut sein Karate-Imperium unter einem gnadenlosen Ansatz aus. Tory hat erfahren, dass Terry einen Schiedsrichter beim Turnier bestochen hat, was ihm jetzt viel Ärger bereiten kann.

Parallel wendet Johnny Lawrence dem Karate den Rücken zu, um den Schaden, den er verursacht hat, wiedergutzumachen. Daniel LaRusso kann sich dadurch nicht auf seine Hilfe verlassen und kontaktiert Chozen Toguchi – einen alten Freund.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 5?

Alle, die sich vorab ein Bild der neuen Staffel machen wollen, können sich den Trailer anschauen. Der offizielle Trailer wurde am 16.08.2022 auf dem YouTube-Kanal des Streamingdienstes veröffentlicht.

„Cobra Kai“ Staffel 5: Folgen

Wie genau die Folgen der neuen Staffel heißen werden, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass wie in den vorherigen Staffeln auch in Staffel 5 wieder zehn Folgen zu sehen sein werden.

Die Besetzung von „Cobra Kai“ Staffel 5

Noch hat Netflix den ganzen Cast für Staffel 5 nicht bestätigt. Daher ist momentan noch unklar, welche Schauspieler eventuell neue Figuren darstellen werden. Es lässt sich allerdings davon ausgehen, dass der Großteil der Besetzung aus Staffel 4 wieder dabei sein wird.

Die Darsteller und ihre Rollen findet ihr hier im Überblick: