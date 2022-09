„Cobra Kai“ ist eine der beliebtesten Serien auf Netflix. Die Geschichte um Johnny Lawrence und Daniel LaRusso hält die Fans nun seit fünf Staffeln in Atem. Doch kaum ist die aktuelle Staffel am Start, fragen sich die Abonnenten, wie es um eine weitere Fortsetzung steht.

Erscheinungsdatum, Handlung, Folgen, Besetzung – was zur möglichen sechsten Staffel bekannt ist, findet ihr hier im Überblick.

Wird es „Cobra Kai“ Staffel 6 geben?

Alle Fans, die schon gespannt auf Staffel 6 warten, müssen sich noch etwas gedulden: Netflix hat offiziell noch keine Fortsetzung der Kampfsport-Serie bestätigt. Ralph Macchio, der mit seiner Rolle als Daniel LaRusso einer der Hauptdarsteller von „Cobra Kai“ ist, ließ allerdings in einem Interview mit „Comicbook.com“ durchsickern, dass bereits beim Dreh von Staffel 5 ein paar Szenen für eine mögliche sechste Staffel gedreht wurden.

Wann kommt „Cobra Kai“ Staffel 6 auf Netflix?

Da die neue Staffel noch nicht bestätigt, geschweige denn fertig gedreht wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt folglich noch kein Erscheinungsdatum fest. Sobald Netflix hierzu etwas bekannt gibt, findet ihr das Startdatum an dieser Stelle. Was man aber sagen kann: Wie alle Neustarts sollte auch Staffel 6 am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar sein.

„Cobra Kai“: Um was geht es in Staffel 6?

Natürlich wollen die Fans wissen, wie es mit Johnny Lawrence und Co. weitergeht. Doch auch hier müssen sie sich gedulden, denn da die Staffel noch kein offizielles Go hat, ist auch noch keine Handlung bekannt.

Sollte Netflix allerdings dem bisherigen Muster der Serie treu bleiben, wird die Geschichte in Staffel 6 von „Cobra Kai“ direkt an die von Staffel 5 anknüpfen.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 6?

Alle, die sich vorab ein Bild der Fortsetzung von „Cobra Kai“ machen wollen, müssen leider noch warten: Zu Staffel 6 gibt es auch noch einen Trailer.

Wie viele Folgen hat Staffel 6?

Sollte es eine sechste Staffel geben, gehen wir davon aus, dass diese wie die bisherigen insgesamt zehn Folgen umfassen wird.

Die Besetzung von „Cobra Kai“ Staffel 6

Noch hat Netflix den Start von Staffel 6 noch nicht offiziell bestätigt. Daher ist momentan auch noch unklar, welche Schauspieler eventuell neue Figuren darstellen werden. Aktuell gibt es auch kein offizielles Casting. Es lässt sich allerdings davon ausgehen, dass zumindest der Hauptcast aus Staffel 5 in der neuen Staffel wieder zu sehen wird.

Die Darsteller und ihre Rollen findet ihr hier im Überblick: