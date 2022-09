Camila Mendes ist vielen als Veronica in der Netflix-Serie „Riverdale“ bekannt. Doch schon bald bekommen Abonnenten des Streamingdienstes die Schauspielerin in einer neuen Rolle zu sehen: Im Film „Do Revenge“ geht es um zwei Schülerinnen, die sich zusammentun, um sich an ihren Peinigern zu rächen.

Wann startet der Film auf Netflix?

Worum geht es?

Gibt es einen Trailer ?

? Wer sind die Schauspieler im Cast?

In dieser Übersicht zur schwarzen Komödie „Do Revenge“ findet ihr alle Infos rund um das Release Date, die Handlung, die Besetzung und Co.

Wann startet „Do Revenge“ auf Netflix?

„Do Revenge“ ist der zweite Film unter der Regie von Jennifer Kaytin Robinson. Es handelt sich dabei um eine subversive schwarze Komödie im Hitchcock-Stil. Was das genau bedeutet, sehen die Netflix-Zuschauer ab Mitte September: Der Startschuss fällt am Freitag, 16.09.2022.

Wie alle Neustarts ist auch der Film am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Darum geht es in „Do Revenge“

In „Do Revenge“ stehen zwei völlig verschiedene Teenagerinnen im Fokus: Drea ist das Alpha-It-Girl an ihrer Highschool – bis ihr ganzes Leben plötzlich in Flammen aufgeht, weil ihr Freund Max ein Sextape veröffentlicht. Eleanor ist dagegen neu an der Schule. Dort trifft sie auf ihre alte Widersacherin Carissa, die bereits im Sommercamp, an dem beide mit 13 Jahren teilgenommen haben, böse Gerüchte verbreitet hat. Nach einer Begegnung im Tenniscamp schließen Drea und Eleanor eine erstaunliche und ebenso geheime Freundschaft und beschließen, sich die Peiniger der jeweils anderen vorzuknöpfen.

Eleanor und Drea schließen eine geheime Freundschaft und zahlen es ihren Peinigern heim.

© Foto: Kim Simms/Netflix

„Do Revenge“: Der Trailer zum Film

Worauf sich die Netflix-Zuschauer freuen dürfen, zeigt der offizielle Trailer zu „Do Revenge“. Auf deutsch gibt es ihn aktuell leider noch nicht.

Welche Altersfreigabe hat „Do Revenge“?

Wo Rache draufsteht, sind oftmals auch heftige Szenen drin. Daher fragen sich bereits viele, ab welchem Alter der Film geeignet ist. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es leider noch keine Informationen zur FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft). Sobald etwas zur Altersfreigabe bekannt wird, findet ihr die Infos hier.

Die Besetzung von „Do Revenge“ im Überblick

Camila Mendes dürfte Netflix-Zuschauern bereits bekannt sein. Doch wer sind die weiteren Schauspieler im Cast des Films? Das seht ihr hier in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle