In der schwarzen Komödie „Do Revenge“ tun sich zwei ungleiche Highschool-Schülerinnen zusammen, um sich an ihren Peinigern zu rächen. Nachdem der Film auf Netflix gestartet ist, fragen sich die Zuschauer: Geht die Geschichte um Drea und Eleanor noch weiter oder war es das? Wir haben recherchiert und euch hier zusammengefasst, was zu einer möglichen Fortsetzung bekannt ist.

Gibt es Teil 2 ?

? Worum geht es?

Gibt es einen Trailer ?

? Wer sind die Schauspieler?

In diesem Artikel zu „Do Revenge“ 2 findet ihr alle Infos rund um Release, Handlung, Besetzung und Co. im Überblick.

Gibt es „Do Revenge“ Teil 2?

Die subversive schwarze Komödie „Do Revenge“ im Hitchcock-Stil dreht sich um die furchterregendsten Protagonisten überhaupt: weibliche Teenager. Dass das durchaus unterhaltsam sein kann, steht außer Frage. Doch dürfen sich die Fans auf weitere Geschichten um die zwei Hauptfiguren Drea und Eleanor freuen?

Dazu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider keine offiziellen Infos. Noch hat Netflix keine Fortsetzung angekündigt. Für gewöhnlich wartet der Streamingdienst immer die ersten Tage bzw. Wochen nach dem Release ab und entscheidet anhand des Erfolgs, ob sich ein weiterer Teil lohnt.

Wann startet „Do Revenge“ 2 auf Netflix?

Nachdem der erste Film gerade erst gestartet und noch keine Fortsetzung bestätigt ist, können wir euch an dieser Stelle leider keinen Release-Termin für Teil 2 nennen.

Was jedoch sicher sein dürfte: Wie alle Neustarts wäre die Fortsetzung am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Wovon könnte die Fortsetzung handeln?

Im Film „Do Revenge“ stehen die beiden Teenagerinnen Drea und Eleanor im Fokus. Das einstige Alpha-It-Girl der Highschool und die neue Schülerin beschließen nach einer zufälligen Begegnung gemeinsame Sache zu machen und sich die Peiniger der jeweils anderen vorzuknöpfen.

Ob und wie es danach weitergeht, ist derzeit noch unklar. Weder die Schauspieler noch der Streamingdienst haben bisher irgendwelche Hinweise darauf gegeben, ob sich die Fans auf Nachschub freuen dürfen. Daher lässt sich an dieser Stelle leider keine sichere Aussage machen. Es wäre durchaus denkbar, dass sich ein zweiter Teil noch einmal um die beiden Protagonistinnen dreht. Aber auch eine ähnliche Story mit jüngeren Figuren wäre möglich – etwa wie beim Film „Girl‘s Club – Vorsicht bissig!“.

Gibt es einen Trailer zu „Do Revenge“ 2?

Da noch rein gar nichts zu einer möglichen Fortsetzung bekannt ist, gibt es folglich auch noch keinen Trailer. Ihr könnt aber derweil noch einmal den Trailer zum Film „Do Revenge“ ansehen. Auf Deutsch gibt es ihn nicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Die Schauspieler von „Do Revenge“ im Überblick

Camila Mendes dürfte Netflix-Zuschauern bereits durch vorherige Produktionen bekannt sein. Ob sie in einer Fortsetzung erneut im Cast wäre, ist unklar. Bleibt der Fokus bei den bisherigen Protagonistinnen, wären sie und Maya Hawke wieder als Drea und Eleanor zu sehen. Sollte sich die Geschichte um andere Figuren drehen, wäre der Cast vermutlich komplett neu.

In dieser Besetzungsliste seht ihr die aktuellen Schauspieler von „Do Revenge“:

Darsteller – Rolle