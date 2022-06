Das größte Reitturnier der Welt steht an: Vom 24. Juni bis 03. Juli 2022 findet der CHIO in Aachen statt. Beim „Concours Hippique International Officiel“ trifft sich die Elite des Reitsports. Reiterinnen und Reiter aus der ganzen Welt treten in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Vierspännerfahren und Voltigieren an. Wie immer ist alles vertreten, was im Pferdesport Rang und Namen hat.

Wann findet der CHIO 2022 statt?

findet der CHIO 2022 statt? Wie ist der Zeitplan und welches Programm gibt es?

und welches gibt es? Wann ist der Soerser Sonntag ?

? Gibt es noch Tickets?

Termin, Datum der Disziplinen und Karten für das Pferdesport-Event – hier findet ihr alle Infos zum CHIO 2022 auf einen Blick.

Termin für den Chio 2022 in Aachen: Dieses Datum muss man sich merken

Nach der coronabedingten Absage 2020 war die Auflage im vergangenen Jahr ein Neustart für den Chio – wenn auch an einem ungewohnten Datum Mitte September. 2022 geht es wieder zur altbekannten Zeit in das große Turnier. In diesem Jahr findet der Chio wieder im Juni und Juli statt. Das Weltfest des Pferdesports in der Aachener Soers beginnt am Freitag, 24.06.2022, und endet am Sonntag, 03.07.2022.

Chio 2022 in Aachen: Das ist der Zeitplan der Disziplinen

An zehn Tagen verspricht der Chio in Aachen auch 2022 wieder Abwechslung pur und echte Highlights für Freunde des Pferdesports. Dabei ist mit Start am 24.06.2022 täglich etwas geboten. Nicht wenige kommen wegen des spektakulären Rahmenprogramms. Doch wann steht welche Disziplin an? Hier eine Übersicht zum Zeitplan:

Freitag, 24.06.2022: Showprogramm, Voltigieren

Samstag, 25.06.2022: Showprogramm, Springen, Voltigieren

Sonntag, 26.06.2022: Showprogramm, Springen, Voltigieren

Montag, 27.06.2022: Showprogramm

Dienstag, 28.06.2022: Showprogramm, Springen

Mittwoch, 29.06.2022: Springen, Dressur

Donnerstag, 30.06.2022: Dressur, Vierspänner, Springen

Freitag, 01.07.2022: Vielseitigkeit, Vierspänner, Springen, Dressur, Showprogramm

Samstag, 02.07.2022: Vielseitigkeit, Springen, Vierspänner, Dressur,

Sonntag, 03.07.2022: Dressur, Vierspänner, Springen, Showprogramm

So sieht das Programm des Chio 2022 in Aachen aus

In fünf Disziplinen treten mehrere hundert Reiter, Fahrer und Voltigierer aus 30 Nationen gegeneinander an und hoffen auf den Nationenpreis. Wann findet welcher Wettkampf statt? Hier eine Übersicht zu den Disziplinen und dem Rahmenprogramm des Chio 2022 mit den (voraussichtlichen) Anfangs-Uhrzeiten:

Chio 2022 in Aachen: Das Programm startet am Freitag, 24.6.22

9 Uhr: Voltigieren – Pflicht Damen Einzel (Preis der Sparkasse)

11.30 Uhr: Voltigieren – Pflicht Herren Einzel (Preis der Sparkasse)

13.30 Uhr: Voltigieren – Pflicht Gruppen (Preis der Sparkasse)

15 Uhr: Voltigieren – Technik Damen Einzel (Preis der Sparkasse)

17.45 Uhr: Voltigieren – Technik Herren Einzel (Preis der Sparkasse)

20.30 Uhr: Showprogramm – Konzert Pferd & Sinfonie

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Samstag, 25.6.22

10 Uhr: Voltigieren – Pas de Deux Kür (Preis der Sparkasse)

11.15 Uhr: Voltigieren – Kür Gruppen (Preis der Sparkasse)

13 Uhr: Springen – Young Riders Springprüfung (NetAachen-Preis)

13.45 Uhr: Voltigieren – Kür Damen Einzel (Preis der Sparkasse)

15.15 Uhr: Springen – Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter - Qualifikation

16.30 Uhr: Voltigieren – Kür Herren Einzel (Preis der Sparkasse)

20.30 Uhr: Showprogramm – Konzert Pferd & Sinfonie

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am 26.6.22 mit Nationenpreis im Voltigieren und Soerser Sonntag

10.30 Uhr: Springen – Young Riders Springprüfung (NetAachen-Preis)

11.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

12 Uhr: Springen – Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter

13.30 Uhr: Voltigieren – Pas de Deux Kür

13.30 Uhr: Soerser Sonntag – Tag der offenen Tür

14.30 Uhr: Springen – Young Riders Springprüfung mit Stechen (NetAachen-Preis)

15 Uhr: Voltigieren – Nationenpreis

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Montag, 27.6.22

18 Uhr: Showprogramm

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Dienstag, 28.6.22, mit der Eröffnungsfeier

10.30 Uhr: Springen – Trainingsspringen

14.15 Uhr: Springen – STAWAG Eröffnungsspringen

17 Uhr: Springprüfung für junge Pferde (Sparkassen-Youngsters-Cup)

20 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Mittwoch, 29.6.22, mit Springprüfung unter Flutlicht

11.30 Uhr: Springen – Team Competition – First Round (FEI Youth Equestrian Games Aachen 2022)

13.30 Uhr: Springen – Preis des Handwerks

14 Uhr: Dressur – Prix St. Georges (Preis der VUV - Vereinigte Unternehmerverbände Aachen)

16 Uhr: Springen – Preis der StädteRegion Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz

16.30 Uhr: Springen – Grand Prix CDI4* (HAVENS Pferdefutter-Preis)

18.30 Uhr: Springen unter Flutlicht – Turkish Airlines-Preis von Europa

Chio 2022 in Aachen: Programm am Donnerstag, 30.6.22, mit dem Mercedes-Benz Nationenpreis

9.30 Uhr: Dressur – Grand Prix CDIO5* Wertungsprüfung für den Lambertz Nationenpreis (Preis der Familie Tesch)

10.15 Uhr: Dressurprüfung für Vierspänner (Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG)

11 Uhr: Springen – Springprüfung für junge Pferde (Sparkassen-Youngsters-Cup)

13.30 Uhr: Springen – Springprüfung (STAWAG-Preis)

16.15 Uhr: Springen – Team Competition Final (FEI Youth Equestrian Games Aachen 2022)

19.30 Uhr: Springen – Mannschafts-Springprüfung unter Flutlicht (Mercedes-Benz Nationenpreis)

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Freitag, 1.7.22. mit dem Preis von Nordrhein-Westfalen

8.30 Uhr: Vielseitigkeit – Teilprüfung Springen (SAP-Cup)

10 Uhr: Vierspänner – Vierspänner-Hindernisfahren (Preis der Fa. Horsch, Der Entsorger "Jagd um Punkte")

11.15 Uhr: Springen – Zwei-Phasen-Springprüfung (VBR-Preis)

13 Uhr: Springen – Springprüfung mit Stechen (RWE Preis von Nordrhein-Westfalen)

15.30 Uhr: Dressur – Junge Reiter Dressurprüfung Individual Competition (Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung)

16.15 Uhr: Springen – Jagdspringprüfung (Preis der Soers)

17.45 Uhr: Vielseitigkeit – Teilprüfung Springen (SAP-Cup)

17.45 Uhr: Dressur – Grand Prix Spécial CDI4* (Lindt-Preis)

20 Uhr: Gala „Bella Rose“ – Verabschiedung des Erfolgspferds von Isabell Werth

21 Uhr: Dressur – Nationale Dressurprüfung (Preis des Handwerks)

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Samstag, 2.7.22, mit Siegerehrung im Lambertz Nationenpreis

8.30 Uhr: Dressur – Grand Prix Spécial CDIO5* – MEGGLE Preis

9.30 Uhr: Vielseitigkeit – Teilprüfung Gelände (SAP-Cup)

9.30 Uhr: Springen – Teilprüfung Cross-Country (SAP-Cup)

13.15 Uhr: Springen – Individual Final (FEI Youth Equestrian Games Aachen 2022)

13.30 Uhr: Vierspänner – Marathonprüfung für Vierspänner (Preis der schwartz Gruppe)

15.30 Uhr: Springen – Springprüfung mit Siegerrunde (Allianz-Preis)

16 Uhr: Dressur – Junge Reiter Prix St. Georges Kür (Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung)

17.30 Uhr: Dressur – Siegerehrung für die Mannschaftswertung CDIO5* (Lambertz Nationenpreis)

19 Uhr: Dressur – Intermédiaire I (WOTAX-Preis)

19 Uhr: Springen – Sparkassen-Youngsters-Cup Finale

21.30 Uhr: Dressur – FUNDIS-Preisunter Flutlicht

21.30 Uhr: Springen – Kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung (CHIO-Cup)

Chio 2022 in Aachen: Das Programm am Sonntag, 3.7.22, mit dem Großen Preis von Aachen

10 Uhr: Dressur – Großer Dressurpreis von Aachen Grand Prix Kür CDIO5* (Deutsche Bank Preis)

10 Uhr: Vierspänner – Hindernisfahren mit Siegerrunde (Baron und Baronin von Buchholtz Preis)

12 Uhr: Springen – Röwer & Rüb Preis

13.25 Uhr: Vierspänner – Siegerehrung Preis der Familie Richard Talbot

13.25 Uhr: Vierspänner – Siegerehrung Boehringer Ingelheim Nationenpreis

14.30 Uhr: Springen – Der Große Preis von Aachen (Rolex Grand Prix)

18.20 Uhr: Abschlussfeier

Wo gibt es noch Tickets für den Chio 2022 in Aachen?