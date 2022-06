Vom 18. Juni bis zum 3. Juli findet in Ungarn die Schwimm-Weltmeisterschaft 2022 statt. Die ursprünglich für Mai terminierte WM im japanischen Fukuoka wurde aufgrund der Corona-Pandemie nur auf 2023 verschoben, aber nicht abgesagt. Innerhalb von drei Jahren finden nun vier Weltmeisterschaften und die Olympia-Wettbewerbe in Paris statt.

Schwimm-WM 2022: Zeitplan und Termine der Weltmeisterschaft in Budapest

In fünf Sportarten werden Titel vergeben. In der ersten Woche ziehen in der Duna-Arena die Beckenschwimmer ihre Bahnen, außerdem treten auf der Margareteninsel die Synchronschwimmerinnen an. In Debrecen kämpfen die deutschen Wasserballer unter dem neuen Bundestrainer Petar Porobic um den Einzug in die nächste Runde. In der zweiten Woche greifen die Wasserspringer sowie die Freiwasserschwimmer ins Wettkampfgeschehen ein.

Alle Termine der Schwimm-WM 2022 in Budapest haben wir für euch im Zeitplan zusammengefasst:

Zeitplan der Schwimm-WM am Dienstag, 21.6.2022,

9 bis 12 Uhr, Vorläufe: 50m Rücken (w), 100m Freistil (m), 200m Lagen (m), 200m Schmetterling (w), 4x100m Lagen (mixed)

9.00 bis 17.30 Uhr: Synchronschwimmen

18.00 bis 20.15 Uhr Halbfinals: 100m Freistil (m), 50m Rücken (w), 200m Schmetterling (w), 200m Lagen (m) und Finals: 800m Freistil (m), 200m Freistil (w), 200m Schmetterling (w), 50m Brust (m)

18.00 bis 22.05 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Mittwoch, 22.6.22

9.00 bis 11.45 Uhr, Vorläufe: 100m Freistil (w), 200m Rücken (m), 200m Brust (w), 200m Brust (m), 4x200m Freistil (w)

10.00 bis 17.30 Uhr: Synchronschwimmen

18.00 bis 20.15 Uhr, Halbfinals: 100m Freistil (w), 200m Brust (m), 200 Brust (w), 200m Rücken und Finals: 200m Schmetterling (w), 100m Freistil (m), 50m Rücken (w), 200m Lagen (m), 4x200m Freistil (w)

18.00 bis 22.05 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Donnerstag, 23.6.22

9.00 bis 11.45 Uhr, Vorläufe: 100m Schmetterling (m), 200m Rücken (w), 50m Freistil (m), 50m Schmetterling (w), 4x200m Freistil (m), 800m Freistil (w)

10.00 bis 17.30 Uhr: Synchronschwimmen

18.00 bis 20.10 Uhr, Halbfinals: 100m Schmetterling (m), 200m Rücken (w), 50m Freistil, 50m Schmetterling (w) und Finals: 100m Freistil (w), 200m Brust (w), 200m Rücken (m), 200m Brust (m), 4x200m Freistil (m)

18.00 bis 22.05 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Freitag, 24.6.22

9.00 bis 12.00 Uhr, Vorläufe: 50m Freistil (w), 50m Rücken (m), 50m Brust (w), 4x100m Freistil (mixed), 1500m Freistil (m)

10.00 bis 17.30 Uhr: Synchronschwimmen

18.00 bis 19.45 Uhr, Halbfinals: 50m Freistil (m), 50m Brust (w), 50m Rücken (m) und Finals: 50m Schmetterling (w), 50m Freistil (m), 100m Schmetterling (m), 200m Rücken (w), 800m Freistil (w), 4x100m Freistil (mixed)

18.00 bis 22.05 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Samstag, 25.6.22

9.00 bis 11.00 Uhr, Vorläufe: 400m Lagen (w), 4x100m Lagen (w), 4x100m Lagen (m)

13.30 bis 16.00 Uhr: Synchronschwimmen

16.30 bis 17.30 Uhr: Gala Wasser Show

18.00 bis 20.00 Uhr: Finals: 50m Rücken (m), 50m Brust (w), 1500m Freistil (m), 50m Freistil (w), 400m Lagen (w), 4x100m Lagen (m), 4x100m Lagen (w)

18.00 bis 22.05 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Sonntag, 26.6.22

9.00 bis 20.05 Uhr: Wasserspringen

13.00 bis 14.15 Uhr, Freiwasserschwimmen: 6 km (Team Staffel)

14.00 bis 18.30 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Montag, 27.6.22

9.00 bis 13.30 Uhr, Freiwasserschwimmen: 9.00 Uhr: 5 km (m), 12.00 Uhr: 5 km (w)

9.00 bis 20.05 Uhr: Wasserspringen

14.00 bis 18.30 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Dienstag, 28.6.22

10.00 bis 20.15 Uhr: Wasserspringen

13.00 bis 21.00 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Mittwoch, 29.6.22

8.00 bis 14.15 Uhr, Freiwasserschwimmen: 8.00 Uhr, 10 km (w), 12.00 Uhr, 10 km (m)

10.00 bis 20.05 Uhr: Wasserspringen

13.00 bis 21.00 Uhr: Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Donnerstag, 30.6.22

9.00 bis 14.15 Uhr: Freiwasserschwimmen

9.00 Uhr, 25 km (m/w)

9.00 bis 20.05 Uhr

Wasserspringen

14.30 bis 21.00 Uhr

Halbfinale Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Freitag, 1.7.22

10.00 bis 20.05 Uhr: Wasserspringen

14.30 bis 21.00 Uhr: Halbfinale Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Samstag, 2.7.22

10.00 bis 20.15 Uhr: Wasserspringen

13.00 bis 20.00 Uhr: Finale Wasserball

Zeitplan der Schwimm-WM am Sonntag, 3.7.22

11.00 bis 18.15 Uhr: Wasserspringen

13.00 bis 20.00 Uhr: Finale Wasserball

Schlusszeremonie

Schwimm-WM 2022 im TV: Übertragung im Fernsehen und Livestream?

Die Schwimm-WM 2022 in Budapest wird nur im Livestream des Weltverbandes gezeigt. Weder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF noch bei Eurosport werden Live-Bilder gezeigt. „Scheinbar verliert Schwimmen immer mehr an Stellenwert, obwohl die Leistungen deutlich stärker geworden sind“, sagte Cheftrainer Bernd Berkhahn, „das bedauere ich“.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: -

Livestream: AllAquatics

Schwimm-WM Teilnehmer: Wer sind die internationalen Stars?

Ganz klar die Amerikaner, allen voran Freistil-Königin Katie Ledecky und Sprint-Ass Caeleb Dressel. Aber auch Ungarns Schwimmer um Olympiasieger Kristof Milak und "Iron Lady" Katinka Hosszu wollen mit Erfolgen dafür sorgen, dass die Stimmung ähnlich phänomenal wird wie bei der WM 2017 an selber Stelle. Einige Stars verzichten aber auf die eingeschobene WM, der britische Brust-Dominator Adam Peaty fehlt verletzt.