Vom 24. Juni bis zum 03. Juli 2022 trifft sich beim CHIO in Aachen die Reiter-Elite. Das internationale Turnier wird nicht selten als das „Wimbledon des Reitsports“ bezeichnet. Auf die Zuschauer auf dem berühmten Turniergelände in der Aachener Soers warten zehn Tage lang Spitzensport. Neben hochkarätigen Teilnehmern und spannenden Wettbewerben lädt auch ein äußerst unterhaltsames Rahmenprogramm ein. Eines der Highlights ist dabei die Eröffnungsfeier. Sie bildet den spektakulären Start des Chio. Dabei wird auch das Partnerland 2022 präsentiert.

Hunderttausende Besucher kommen jährlich in die Soers, um beim Weltfest des Pferdesports dabei zu sein. Dazu gehört auch ein spannendes Showprogramm, das das zehntägige Turnier umrahmt. Der offizielle Startschuss fällt zu einem gewohnten Zeitpunkt: Die Eröffnungsfeier findet am Dienstag, 28.06.2022, statt. Nach Angaben der Veranstalter soll sie voraussichtlich von 20 Uhr bis 21.45 Uhr dauern. Unter anderem soll Wincent Weiss die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern.

Schwimm-WM 2022 in Budapest

Gute Nachricht für Pferdesport-Fans, die nicht selbst in Aachen sein können: Diedeswirdübertragen. Derzeigt die Veranstaltung am Dienstag, 28.06.2022, imzur. Unter anderem soll es einengeben.lässt sich die Eröffnungsfeier in Echtzeit imder Sportschau mit Kommentator Carsten Sostmeier verfolgen.