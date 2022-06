Vom 16. bis 22. Juni 2022 findet die deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit in Luhmühlen statt. Das Teilnehmerfeld lässt allerfeinsten Pferdesport erwarten: U.a. Dirk Schrade, Sophie Leube, Anna Siemer und Christoph Wahler haben den Meistertitel im Blick. Auch Michael Jung wird mit von der Partie sein.

Alle Infos zur deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeit in Luhmühlen.

Deutschen Meisterschaften Vielseitigkeit: Zeitplan und Termine in Luhmühlen

Nach den beiden Dressur-Tagen am Donnerstag und Freitag steht am Samstag in der Vier-Sterne-Prüfung, an der auch internationale Starter teilnehmen, der Geländeritt an. Am Sonntag fällt die Entscheidung im abschließenden Springen. Zudem findet in Luhmühlen in der Lüneburger Heide eine noch anspruchsvollere Fünf-Sterne-Prüfung statt.

Alle Termine im Überblick:

DRESSUR TAG 1: Donnerstag, 16. Juni 2022

09.45 Uhr: Deutsche Meisterschaften, Meßmer Trophy CCI4*-S: Dressur 1. Teil

14.30 Uhr: CCI5*-L: Dressur 1. Teil

DRESSUR TAG 2: Freitag, 17. Juni 2022

08.45 Uhr: Deutsche Meisterschaften, Meßmer Trophy CCI4*-S: Dressur 2. Teil

13.45 Uhr: CCI5*-L: Dressur 2. Teil

GELÄNDE: Samstag, 18. Juni 2022

09.15 Uhr: CCI5*-L: Gelände

12.50 Uhr: Deutsche Meisterschaften, Meßmer Trophy CCI4*-S: Gelände

SPRINGEN: Sonntag, 19. Juni 2022

10.15 Uhr: CCI5*-L: Springen

13.10 Uhr: CCI4*-S: Springen – Medaillenentscheidung

Luhmühlen Vielseitigkeit Übertragung: Deutsche Meisterschaft live im TV und Stream

NDR überträgt am Samstag, 18. Juni, von 14:30 bis 16 Uhr live aus Luhmühlen. Zudem zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Entscheidung der deutschen Meiserschaft am Sonntag, 19. Juni, von 14 bis 15:15 Uhr live. Auf Livestream. Der frei empfangbare Senderüberträgt am Samstag, 18. Juni, von 14:30 bis 16 Uhr live aus Luhmühlen. Zudem zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Entscheidung der deutschen Meiserschaft am Sonntag, 19. Juni, von 14 bis 15:15 Uhr live. Auf ndr.de gibt es parallel zur TV-Übertragung einen kostenlosen

Durch das Turnier-Wochenende im NDR werden die Reit-Fans von Kommentator Carsten Sostmeier und Moderatorin Sandra Maahn begleitet .

Auch Horse & Country überträgt das gesamte Reit-Wochenende im Livestream.

Die TV-Termine im Überblick:

Samstag, 18. Juni, 14.30 bis 16 Uhr, NDR

Sportclub live: Vielseitigkeit Luhmühlen

Sonntag, 19. Juni, 14 bis 15.15 Uhr, NDR

Sportclub live: Vielseitigkeit Luhmühlen – Die Entscheidung

Luhmühlen Ergebnisse 2022: Nachwuchsreiterin Knüppel übernimmt Führung

Nachwuchsreiterin Hanna Knüppel hat zum Start der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaften in Luhmühlen die Konkurrenz überrascht. Die 25-Jährige aus Kisdorf setzte sich am Donnerstag nach der ersten Starter-Gruppe in der Dressur vorläufig an die Spitze. Mit dem neunjährigen Wallach Levinio kam sie auf 27 Strafpunkte.

Knüppel verwies Vanessa Bölting aus Münster mit Ready to Go (28,6) auf Platz zwei. Die frühere Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee belegte auf ihrem aktuellen Top-Pferd Viamant du Matz mit 31 Strafpunkten den vierten Platz.