Nachdem mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg gestern bereits zwei der vier deutschen Vertreter in der Champions League an der Reihe waren, startet nun auch Borussia Dortmund in die Gruppenphase. Der BVB trifft am heutigen Mittwoch, den 15.09.2021, auf Besiktas Istanbul.

Um auf dem Weg zum Minimalziel Achelfinale nicht gleich schon an der ersten Hürde zu stolpern, müssen die Schwarz-Gelben dringend an ihrer Defensivarbeit feilen. „Wir wissen, dass wir inhaltlich Dinge verbessern müssen. Wir sind nicht zufrieden, ganz und gar nicht, manchmal sogar sauer“, sagte BVB-Coach Marco Rose am Dienstag in Istanbul vor dem Champions-League-Start.

Gerade in der hitzigen Atmosphäre in Istanbul, wo keine BVB-Fans zugelassen sind, muss Routinier Mats Hummels seine Hintermannschaft zusammenhalten – zumal in Emre Can ein weiterer Defensivspieler noch verletzt fehlt.

Welche Spieler des BVB fallen für die Champions League-Partie gegen Besiktas aus?

des BVB fallen für die Champions League-Partie gegen Besiktas aus? Mit welcher Aufstellung geht Borussia Dortmund heute in das Duell?

geht in das Duell? Alle Infos zur Startelf von Dortmund und Besiktas bekommt ihr hier.

Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul: Termin, Uhrzeit, Anstoß

Die Auftakt-Partie des BVB in der Champions League findet am heutigen Mittwoch, den 15.09.2021, statt. Angepfiffen wird das Spiel um 18:45 Uhr. Die Dortmunder müssen im Hexenkessel von Istanbul ohne eigene Fans auskommen, da der Zutritt für ausländische Fans aufgrund der behördlichen Anordnungen in der Türkei nicht erlaubt ist. Im Vodafone-Park sind unter der Einhaltung der 3G-Regel 20.594 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Teams: Besiktas JK, BVB Dortmund

Besiktas JK, BVB Dortmund Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppe C, 1. Spieltag

UEFA Champions League Gruppe C, 1. Spieltag Anstoß: Mittwoch, den 15.09.2021 um 18:45 Uhr

Mittwoch, den 15.09.2021 um 18:45 Uhr Spielort: Vodafone-Park, Istanbul

Vodafone-Park, Istanbul zugelassene Zuschauer: 20.594

BVB-Aufstellung gegen Besiktas heute: Roman Bürki nicht bei Champions-League-Spiel dabei

BVB-Trainer Marco Rose ließ einen seiner Spieler freiwillig zu Hause: Torwart Roman Bürki durfte nicht mit der Mannschaft in die türkische Metropole Istanbul reisen. Rose nahm stattdessen den U23-Schlussmann Luca Unbehaun mit.

„Nummer 1 ist Gregor Kobel, Nummer 2 Marwin Hitz. Dann haben wir gemeinsam entschieden, wer noch mitfliegt“, so der Dortmund-Coach zu seiner Entscheidung.

Gregor Kobel wird also am Mittwochabend das BVB-Tor hüten. Vor dem Schweizer verteidigt dann vermutlich eine Viererkette. Rechtsverteidiger Thomas Meunier überzeugte am vergangenen Wochenende beim 3:2 Sieg über Bayer Leverkusen und dürfte daher gesetzt sein.

Borussia Dortmund gegen Besiktas: Reyna, Hazard, Can und Schulz verletzt

Auch Manuel Akanji lieferte eine ordentliche Leistung gegen Leverkusen ab und dürfte es an der Seite von Rückkehrer Mats Hummels in die Startelf schaffen. Links verteidigt wie gewohnt Raphael Guerreiro. Verzichten muss Marco Rose auf Nico Schulz (muskuläre Probleme), Emre Can, Giovanni Reyna (beide Muskelverletzungen) und Thorgan Hazard (Sprunggelenk).

Dortmund – Besiktas: Das ist die voraussichtliche BVB-Aufstellung heute in der Champions League

Nachdem Axel Witzel gegen Leverkusen nach mäßiger Leistung ausgewechselt wurde, dürfte Marco Rose wieder auf die bewährte Variante Bellingham-Dahoud-Brandt zurückgreifen. Zudem wird Marco Reus gesetzt sein. Neben Erling Haaland könnte Donyell Malen wieder in die Startelf zurückkehren. „Wie ich für morgen mit ihm plane, kann ich noch nicht sagen, sonst würde ich zu viel verraten“, sagte Marco Rose hinsichtlich eines Startelf-Platzes des Niederländers.

Die voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund