Am Mittwochabend, den 15.09.2021, gastiert Borussia Dortmund im Hexenkessel Istanbuls. Die Anhänger von Besiktas JK sorgen bei jedem Spiel für eine elektrisierende Stimmung. Erling Haaland, Marco Reus und Co. dürfen sich also auf etwas gefasst machen. Nicht nur der Lärmpegel ist extrem, die Türken scheuen sich nicht vor Pyrotechnik und Raketen. Den BVB erwartet also eine hitzige Atmosphäre.

Die Bilanz gegen die Türken spricht klar für Dortmund. Bei Europapokalspielen ist das Team von Trainer Marco Rose bislang noch ungeschlagen. In den bisherigen vier Partien - alle in Istanbul - blieb der BVB bislang gar komplett ohne Gegentor. Der Tabellendritte der Bundesliga ist noch nicht in Bestform. Vor allem in der Defensive haben die Schwarz-Gelben Probleme. In der ersten vier Ligaspielen musste Keeper Gregor Kobel bereits neun Mal hinter sich greifen. Besiktas Istanbul belegt in der Liga den ersten Platz und spielt eine souveräne Spielzeit bis jetzt. Das Team von Sergen Yalcin hat in der Liga weder eine Niederlage noch ein Tor hinnehmen müssen. Auf die Dortmunder wartet ein harter Brocken.

Wo wird das Spiel zwischen Besiktas JK und Borussia Dortmund übertragen?

und Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Besiktas vs. BVB in der Champions League: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der UEFA Champions League zwischen Besiktas Istanbul und Borussia Dortmund findet am Mittwoch, den 15.09.2021, um 18:45 Uhr statt. Die Dortmunder werden ohne eigene Fans auskommen müssen. Der Zutritt für ausländischen Fans ist aufgrund der behördlichen Anordnungen in der Türkei nicht erlaubt. Im Vodafone-Park sind unter der Einhaltung der 3G-Regel 20.594 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Teams: Besiktas JK, BVB Dortmund

Besiktas JK, BVB Dortmund Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppe C, 1. Spieltag

UEFA Champions League Gruppe C, 1. Spieltag Anstoß: Mittwoch, den 15.09.2021 um 18:45 Uhr

Mittwoch, den 15.09.2021 um 18:45 Uhr Spielort: Vodafone-Park, Istanbul

Vodafone-Park, Istanbul zugelassene Zuschauer: 20.594

Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund TV-Übertragung: Wo wird das Spiel live übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird, oder ob es einen kostenlosen Live-Stream geben wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten. Leider wird das Spiel zwischen Besiktas und Borussia Dortmund nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte für die Champions-League-Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Tobi Wahnschaffe stimmt die Zuschauer ab 17:45 Uhr mit Vorberichten ein. Kommentiert wird das Spiel von Uli Hebel. Neben ihm als Experte nimmt Ralph Gunesch in der Kommentatorenbox Platz.

Alle Infos zur Übertragung Besiktas vs. Dortmund am 15.09.2021 um 18:45 Uhr:

BVB ohne Hazard nach Istanbul – Hummels meldet sich fit

Dortmunds Thorgan Hazard muss aufgrund einer Sprunggelenks-Verletzung gegen den türkischen Meister zuschauen. Dies gilt auch für Giovanni Reyna, Emre Can und Nico Schulz, die ebenfalls nach wie vor verletzt nicht mitflogen. Trotz der Ausfälle ist Dortmunds Kader breit genug, um die Verluste zu kompensieren.

Mats Hummels meldete sich nach seinem Kurzeinsatz beim 4:3-Spektakel am Samstag bei Bayer Leverkusen fit und könnte eine Option für die Startelf sein. Der 32-Jährige hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit hartnäckigen Patellasehnen-Problemen zu kämpfen.

Mittwochabend in der Champions League 21/22: Welcher deutsche Club spielt noch?