RB Leipzig startet am Mittwoch, den 15.09.2021, in die UEFA Champions League 2021/22. Im ersten Spiel bekommen die Leipziger es gleich mit dem Vorjahresfinalisten und gleichzeitigem Mitfavoriten auf den Henkelpott Manchester City zu tun. Im Auftaktspiel können die Leipziger fast auf ihren kompletten Kader setzen, nur Nationalspieler Marcel Halstenberg hat das Abschlusstraining von RB Leipzig am Dienstag vor dem Auftakt in der Champions League bei Manchester City verpasst. Der 29-Jährige ist nach einer Sprunggelenksverletzung noch nicht wieder fit und wird beim ersten Spiel in der Gruppe A am Mittwoch nicht mit antreten.

RB Leipzig gegen Manchester City: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der UEFA Champions League zwischen RB Leipzig und Manchester City findet am Mittwoch, den 15.09.2021, um 21:00 Uhr statt. Im Etihad Stadium in Manchester werden 55.097 Zuschauer erwartet, davon 2.500 mitgereiste Fans aus Leipzig.

Kommentiert wird die Übertragung von Jan Platte, der von Experte Sebastian Kneißl unterstützt wird.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

RB Leipzig gegen City TV-Übertragung: Läuft das Champions-League-Spiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Championsleaguespiel zwischen RB Leipzig und Manchester City live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet leider nein. Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Manchester City gegen RB Leipzig am 15.09.2021 um 21:00 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Leipzig vs. Man City gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Leipzig vs. Man City völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Leipzig vs. Man Cityverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

RB zu Gast in Manchester: Die möglichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Manchester City

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Gündogan, Rodri, Foden - Sterling, Gabriel Jesus, Grealish

Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig

Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Angeliño - Adams, Laimer - Olmo, Forsberg - Nkunku, Silva

