Wenn Elton in den roten Samtanzug schlüpft, kann das nur eins heißen: Es ist Zeit für „Blamieren oder Kassieren“. Nachdem es für „TV total“ mit Moderator Sebastian Puffpaff ein Comeback gegeben hat, bekommt jetzt das beliebte Spiel, das aus der Sendung bekannt ist, eine eigene Show auf ProSieben. Der Sender kündigt den Start von „Blamieren oder Kassieren XL“ für den Sommer an.

Wann startet die eigene Show des Kultspiels genau?

Was ist bekannt zu Sendetermine und Sendezeit ?

und ? Wer moderiert „Blamieren oder Kassieren XL“?

Alle Infos zur Ausstrahlung der Show auf ProSieben findet ihr hier im Überblick.

„Blamieren oder Kassieren XL“: Start auf ProSieben

Darauf dürften die Fans von „TV total“ lange gewartet haben. Das Kultspiel aus der Welt von ProSieben bekommt seine eigene Sendung. Elton moderiert die neue Show „Blamieren oder Kassieren XL“. Los geht es mit der ersten Folge am Mittwoch, 22. Juni 2022.

„Blamieren oder Kassieren XL“: Sendetermine und Sendezeit

Der Mittwochabend ist ab dem 22. Juni 2022 zur Priemtime noch sechs weitere Male für „TV total“ reserviert, bis sich die Show in die Sommerpause verabschiedet. Im Anschluss zeigt ProSieben im Programm solange noch „Blamieren oder Kassieren XL“ ab 21.25 Uhr.

Das sind die (voraussichtlichen) Sendetermine und die Sendezeit für „Blamieren oder Kassieren XL“:

22.06.2022 um 21.25 Uhr

29.06.2022 um 21.25 Uhr

06.07.2022 um 21.25 Uhr

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend)

„Blamieren oder Kassieren“-Legende Elton ist der Moderator der Show

Er ist der Quizmaster im roten Samtjackett: Elton hat sich zunächst einen Namen gemacht als Showpraktikant von „TV total“ und zählt heute zu den erfolgreichsten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Regelmäßig ist er in verschiedenen Shows auf ProSieben zu sehen. „Mein geliebtes rotes Sakko ist frisch aufgebügelt, sitzt perfekt und kann es kaum erwarten, nach fast 18 Jahren endlich hiermit mal länger als ein paar Minuten im Studio zu glänzen. Ehrlich: Dass 'Blamieren oder Kassieren?' vom Dauerbrenner-Spiel aus dem 'TV total'-Kosmos jetzt eine eigene Show wird, ist etwas ganz Besonderes für mich“, fiebert er den Ausstrahlungen der Sendungen entgegen.

„Blamieren oder Kassieren XL“: Tickets für die Sendung

Ausstrahlung entgegen. Sie haben auch die Chance, im Studio bei der Aufzeichnung der Sendung dabei zu sein. Die Karten dafür werden im Namen des Tickets zu buchen. Teilnehmen kann, wer mindestens 18 Jahre alt ist und einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegt. Die Shows werden im Studio Köln-Mühlheim aufgezeichnet. Nicht nur Gastgeber Elton ist voller Vorfreude auf die eigenständige Show im XL-Format. Auch die Zuschauer fiebern derentgegen. Sie haben auch die Chance, im Studio bei derder Sendung dabei zu sein. Die Karten dafür werden im Namen des Endemol Shine Kartenservice vergeben. Auf dessen Webseite gibt eszu. Teilnehmen kann, wer mindestens 18 Jahre alt ist und einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegt. Die Shows werden im

„Blamieren oder Kassieren XL“: Teilnehmer

Jahrelang ging der frühere „TV total“-Moderator Stefan Raab bei „Blamieren oder Kassieren“ ins Duell gegen Zuschauer aus dem Publikum. Mittlerweile duelliert sich Sebastian Pufpaff mit den Studiogästen. Auch im Format „Schlag den Star“ ist das Spiel ein Dauerbrenner. Doch wer tritt gegen wen an in der Show? Wer die Teilnehmer der eigenständigen Ausgaben von „Blamieren oder Kassieren XL“ sind, ist vor der Ausstrahlung nicht bekannt. Es dürfte sich aber wohl wie gewohnt um Kandidaten aus dem Publikum handeln, die ihr Quiztalent unter Beweis stellen können. Infos zur Bewerbung als Kandidat erhalten alle Bucher von Karten für die Show vorab per Mail, heißt es nämlich auf der Seite des Ticketshops von Endemol Shine.