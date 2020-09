"Big Performance - Wer ist der Star im Star?" hat große Unterhaltung geboten. Die Show vereint musikalische Auftritte und Ratespaß - was den einen oder anderen TV-Zuschauer sicher an Die erste Folge vonhat große Unterhaltung geboten. Die Show vereint musikalische Auftritte und Ratespaß - was den einen oder anderen TV-Zuschauer sicher an „The Masked Singer“ erinnern dürfte. Nur stecken hier die prominenten Kandidaten nicht in irgendwelchen Fantasie-Kostümen, sondern verwandeln sich in Musik-Legenden.

Während die Promis auf der Bühne ihr Idole verkörpern, muss eine dreiköpfige Jury raten, wer hinter der Maske steckt. Das Konzept des neuen Formats, die drei Jury-Mitglieder und alle Sendetermine - hier bekommt ihr alle Infos.

Auflösung der Stars im Star

Folge 1: Prince wird demaskiert

Am Ende der ersten Folge musste der Darsteller von Prince die Maskerade fallen lassen. Tatsächlich hatte sich "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Prince Damien als Prince verkleidet.

Start, Sendetermine und Sendezeit von „Big Performance“

Insgesamt werden vier Folgen der Show bei RTL zu sehen sein. Der Startschuss fällt am Samstag, 12. September 2020 zur PrimeTime.

Die Sendetermine im Überblick:

12.09.2020 - 20:15 Uhr

19.09.2020 - 20:15 Uhr

26.09.2020 - 20:15 Uhr

03.10.2020 - 20:15 Uhr

„Big Performance“ Jury: Das sind die Juroren

Als Jury hat sich der Kölner Privatsender Publikumslieblinge und erfahrene Juroren ausgesucht. Diese drei TV-Stars werden bei „Big Performance“ gemeinsam mit dem Studiopublikum die Performer bewerten und erraten:

Alle drei Juroren sind von der neuen Show überzeugt. Motsi Mabuse ist „beeindruckt, wie real das Ganze aussieht. Es gibt hier Momente, in denen ich wirklich Gänsehaut bekomme!“ Guido Maria Kretschmer verspricht: „Das ist eine wunderbare Show. Perfektes Entertainment!“ Michelle Hunziker hat sich sogar intensiv vorbereitet: „Ich habe bestimmt 400 Namen deutscher Promis gegoogelt. Ich werde genau darauf achten: Wie bewegen sie sich? Können sie sich mit kleinen Gesten verraten?“

„Big Performance - Wer ist der Star im Star?“: So funktioniert die Show

Bei jedem Auftritt starten die verkleideten Promi-Kandidaten mit einem Playback und wechseln dann während des Songs zum Live-Gesang. Die große Frage ist, wer hat sich da in einen bekannten Sänger oder Sängerin verwandelt?

Mit Hilfe einer aufwändigen Special Effects Maske, sowie einem professionellen Coaching für Mimik, Gestik, Gesang und Tanz verwandeln sich die Promis in ihre Musik-Idole. In den ersten drei Shows präsentieren vier Prominente jeweils zwei Songs. Das Studiopublikum wählt, wer am besten performt. Die Jury entscheidet zwischen den beiden Letztplatzierten, wer rausfliegt und sein Gesicht zeigen muss. Für den Prominenten, der die Show verlassen muss, rückt in der nächsten Show ein neuer Star in neuer Maske nach. Im Finale kämpfen schließlich drei Stars um den Sieg.

Gibt es noch Tickets für „Big Performance“?

Nein, Tickets gibt es keine mehr . Denn die Show wurde vom 8. bis 18. August in Köln aufgezeichnet. Jetzt heißt es warten bis zur Ausstrahlung.

„I Can See Your Voice“: Noch eine Musik-Show auf RTL

RTL scheint in diesem Jahr auf neue Musik-Formate zu setzen. Bevor der „Masked Singer“-Abklatsch ausgestrahlt wird, startet eine weitere Show. Am 18. und 19. August laufen die ersten beiden Folgen von „I Can See Your Voice“. Worum es geht und wer dabei ist, erfahrt ihr hier: